OPEC+ tiếp tục tăng sản lượng dầu mỏ

Các thành viên Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và đối tác, còn gọi là nhóm OPEC+, đã nhất trí tiếp tục tăng hạn ngạch sản lượng dầu mỏ, nhằm bổ sung nguồn cung toàn cầu trong bối cảnh hoạt động vận chuyển qua Eo biển Hormuz dần khôi phục.

Bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng ở Quezon, Philippines. Ảnh: THX/TTXVN

Tuyên bố đưa ra sau cuộc họp trực tuyến của OPEC+ ngày 5/7 nêu rõ, 7 quốc gia gồm Saudi Arabia, Nga, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria và Oman quyết định từ tháng 8 tới tăng sản lượng dầu mỏ thêm 188.000 thùng/ngày, bổ sung các mức tăng đã được điều chỉnh cho tháng 6 và 7.

Quyết định này đánh dấu tháng thứ năm liên tiếp OPEC+ điều chỉnh tăng sản lượng, bất chấp việc Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất rời khỏi OPEC ngày 1/5 vừa qua.

Tuyên bố cũng cho biết, 7 quốc gia OPEC+ sẽ linh hoạt điều chỉnh sản lượng tùy thuộc điều kiện thị trường đang thay đổi. Các nước sẽ gặp lại nhau vào ngày 2/8 tới để đưa ra quyết định tiếp theo cho tháng 9.

Quyết định tiếp tục tăng hạn ngạch được OPEC+ đưa ra trong bối cảnh giá dầu có chiều hướng đi xuống và căng thẳng tại Trung Đông dịu bớt, mở đường khôi phục hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của khu vực.

Kể từ khi xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran nổ ra, các nước vùng Vịnh buộc phải cắt giảm sản lượng do gián đoạn vận chuyển qua Eo biển Hormuz, khiến hoạt động xuất khẩu dầu bị đình trệ.

Số liệu của OPEC cho thấy, tổng sản lượng dầu thô của 3 quốc gia đã nâng hạn ngạch, gồm Saudi Arabia, Iraq và Kuwait, giảm khoảng 6 triệu thùng/ngày.

Thỏa thuận giữa Mỹ và Iran về chấm dứt xung đột và dỡ bỏ trở ngại tại Eo biển Hormuz trong 60 ngày đã giúp hoạt động vận tải biển có dấu hiệu phục hồi và gia tăng kỳ vọng về khôi phục nguồn cung dầu mỏ.

Ngay sau quyết định của OPEC+, ngày 6/7, giá dầu thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch đầu tuần.

Theo nhandan.vn