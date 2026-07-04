Tai nạn xe buýt nghiêm trọng ở Pakistan

{title}
{publish}
{head}
Giới chức Pakistan ngày 3/7 cho biết, ít nhất 40 người thiệt mạng và 11 người bị thương khi một xe buýt lao khỏi đường và rơi xuống vực sâu tại khu vực miền núi Dana Sar thuộc huyện Zhob, tỉnh Balochistan, miền tây nước này.
Hiện trường vụ tai nạn xe buýt. Ảnh: Tân Hoa xã
Chiếc xe buýt gặp nạn khi đang trên hành trình từ thủ phủ Quetta của tỉnh Balochistan đến thành phố Peshawar thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa. Chiếc xe rơi xuống vực sâu hơn 20m.
Theo cảnh sát địa phương, vụ tai nạn xảy ra sau khi tài xế mất lái tại một khúc cua trên đoạn đường đồi núi. Toàn bộ số người bị thương đã được đưa tới bệnh viện, trong đó có 3 trường hợp trong tình trạng nguy kịch. Các lực lượng chức năng khẩn trương tiến hành công tác cứu hộ, song gặp nhiều khó khăn do địa hình đồi núi hiểm trở.
Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari bày tỏ đau buồn trước vụ tai nạn, gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng bảo đảm điều trị tốt nhất cho những người bị thương.
Theo nhandan.vn
Hội nghị toàn châu Phi lần thứ hai về Giáo dục cho trẻ em gái và phụ nữ của Liên minh châu Phi (AU) đã khai mạc tại thủ đô Bujumbura của Burundi, đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ về...
Pakistan cho biết các nhà trung gian hòa giải của nước này và Qatar đã tiến hành các cuộc gặp riêng rẽ với phái đoàn đàm phán Mỹ và Iran tại Doha và ghi nhận những tiến triển tích cực.
Kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký thỏa thuận hòa bình tạm thời với Iran, lưu lượng vận tải qua eo biển Hormuz đã phục hồi đáng kể sau giai đoạn xung đột khiến hoạt động...
Ủy ban châu Âu cho biết quy định mới nhằm ngăn chặn việc các doanh nghiệp lợi dụng cơ chế miễn thuế đối với hàng hóa có giá trị dưới 150 euro để tạo lợi thế cạnh tranh không công bằng.
Ngày 30/6, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo nguy cơ bùng phát các bệnh truyền nhiễm tại Venezuela, trong bối cảnh hệ thống y tế nước này đang chịu áp lực nghiêm trọng sau 2...
Bộ Chiến tranh Mỹ ngày 30/6 công bố thành lập Hội đồng Cố vấn Chính sách Quốc phòng với thành phần mới, đánh dấu bước hoàn tất quá trình cải tổ hệ thống các hội đồng cố vấn của...
Lần đầu trong 10 năm qua, số người buộc phải di dời trên toàn thế giới ghi nhận xu hướng giảm. Trải qua cuộc sống bấp bênh nơi xứ người, hàng triệu người tị nạn đã lựa chọn trở...