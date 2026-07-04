Tai nạn xe buýt nghiêm trọng ở Pakistan

Giới chức Pakistan ngày 3/7 cho biết, ít nhất 40 người thiệt mạng và 11 người bị thương khi một xe buýt lao khỏi đường và rơi xuống vực sâu tại khu vực miền núi Dana Sar thuộc huyện Zhob, tỉnh Balochistan, miền tây nước này.

Hiện trường vụ tai nạn xe buýt. Ảnh: Tân Hoa xã

Chiếc xe buýt gặp nạn khi đang trên hành trình từ thủ phủ Quetta của tỉnh Balochistan đến thành phố Peshawar thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa. Chiếc xe rơi xuống vực sâu hơn 20m.

Theo cảnh sát địa phương, vụ tai nạn xảy ra sau khi tài xế mất lái tại một khúc cua trên đoạn đường đồi núi. Toàn bộ số người bị thương đã được đưa tới bệnh viện, trong đó có 3 trường hợp trong tình trạng nguy kịch. Các lực lượng chức năng khẩn trương tiến hành công tác cứu hộ, song gặp nhiều khó khăn do địa hình đồi núi hiểm trở.

Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari bày tỏ đau buồn trước vụ tai nạn, gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng bảo đảm điều trị tốt nhất cho những người bị thương.

Theo nhandan.vn