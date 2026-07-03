Pakistan thông báo thời điểm đàm phán Mỹ-Iran tiếp theo

Pakistan cho biết các nhà trung gian hòa giải của nước này và Qatar đã tiến hành các cuộc gặp riêng rẽ với phái đoàn đàm phán Mỹ và Iran tại Doha và ghi nhận những tiến triển tích cực.

Vòng đàm phán gián tiếp tiếp theo giữa Mỹ và Iran sẽ được tổ chức sau lễ tang cố Đại giáo chủ Ali Khamenei. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông tiếp tục được thúc đẩy, ngày 2/7, các bên trung gian hòa giải cho biết vòng đàm phán gián tiếp tiếp theo giữa Mỹ và Iran sẽ được tổ chức sau lễ tang cố Đại giáo chủ Ali Khamenei.

Thông tin này được đưa ra sau các cuộc thảo luận gián tiếp giữa các đại diện cấp cao của Mỹ và Iran tại Doha (Qatar) ngày 1/7, với vai trò trung gian của nước chủ nhà và Pakistan.

Pakistan cho biết các nhà trung gian hòa giải của nước này và Qatar đã tiến hành các cuộc gặp riêng rẽ với phái đoàn đàm phán Mỹ và Iran tại Doha và ghi nhận những tiến triển tích cực.

Đại diện cấp cao của Mỹ và Iran nhất trí tiếp tục duy trì đối thoại, với cuộc gặp tiếp theo sẽ được ấn định sớm nhất có thể sau khi kết thúc tang lễ cố Đại giáo chủ Ali Khamenei. Trước đó, Iran thông báo tang lễ sẽ diễn ra từ ngày 4-9/7.

Các cuộc đàm phán tại Doha diễn ra theo hình thức gián tiếp, không có tiếp xúc trực tiếp giữa phái đoàn Mỹ và Iran.

Theo các nguồn tin ngoại giao, nội dung thảo luận tập trung vào những vấn đề cốt lõi trong quá trình thực thi bản ghi nhớ giữa hai nước, bao gồm giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran, bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz và các bước đi nhằm hướng tới một thỏa thuận cuối cùng về chấm dứt xung đột.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi, trưởng phái đoàn Iran tại đàm phán ở Doha, các bên đã nhất trí thiết lập cơ chế liên lạc chậm nhất vào ngày 2/7 nhằm tiếp nhận thông tin và ghi nhận các cáo buộc vi phạm liên quan đến thỏa thuận. Đây được xem là bước đi kỹ thuật nhưng có ý nghĩa quan trọng đối với việc duy trì hiệu lực của bản ghi nhớ - văn kiện được kỳ vọng sẽ giúp chấm dứt vòng xoáy đối đầu giữa Mỹ và Iran, đồng thời tạo nền tảng cho các cuộc thương lượng rộng hơn về an ninh khu vực.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết tiến trình hướng tới việc bảo đảm Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân đang có những bước tiến tích cực, dù các cuộc giao tranh và tấn công qua lại vẫn tiếp diễn tại khu vực Vùng Vịnh thời gian qua.

Theo TTXVN