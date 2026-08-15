Động đất mạnh 7,7 độ ở Indonesia, ít nhất 20 người thiệt mạng

Ít nhất 20 người đã thiệt mạng sau trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra ngoài khơi đảo Flores, miền Đông Indonesia sáng 15/8. Giới chức cảnh báo số thương vong có thể tiếp tục tăng khi lực lượng cứu hộ tiếp cận các khu vực bị chia cắt.

Theo Reuters, trận động đất xảy ra vào khoảng 5h58 sáng 15/8 (giờ địa phương), ngoài khơi đảo Flores thuộc tỉnh Đông Nusa Tenggara. Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG) xác định động đất có độ lớn 7,7, tâm chấn gần huyện Nagekeo, ở độ sâu khoảng 15 km.

Tính đến trưa cùng ngày, ít nhất 20 người đã thiệt mạng tại 4 địa phương, 6 người bị thương và 2 người vẫn mắc kẹt dưới đống đổ nát. Sau trận động đất chính, khu vực tiếp tục ghi nhận nhiều dư chấn.

Lực lượng cứu hộ Indonesia tìm kiếm nạn nhân sau trận động đất sáng 15/8 tại Flores. Ảnh: THX/TTXVN phát

Rung lắc mạnh được cảm nhận tại Đông Nusa Tenggara, Tây Nusa Tenggara và một số khu vực thuộc Nam Sulawesi, khiến người dân hoảng loạn rời khỏi nhà. Nhiều nhà ở, công trình công cộng và nhà kho bị hư hại hoặc đổ sập. Một số tuyến đường gần tâm chấn bị chia cắt do lở đất, trong khi mất điện và gián đoạn liên lạc gây khó khăn cho hoạt động cứu hộ. Riêng tại Nagekeo, khoảng 2.000 người phải sơ tán.

Ngay sau động đất, BMKG phát cảnh báo sóng thần tại một số khu vực ven biển, với dự báo ban đầu sóng có thể cao tới 3 m. Hàng nghìn người dân đã được hướng dẫn di chuyển lên vùng đất cao. Khoảng ba giờ sau, cảnh báo được dỡ bỏ khi dữ liệu cho thấy chỉ xuất hiện những biến động nhỏ của mực nước biển.

Chính phủ Indonesia đã huy động lực lượng cứu hộ và các cơ quan phòng chống thiên tai tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ người dân và đánh giá thiệt hại. Công ty điện lực quốc gia PLN cho biết đến trưa 15/8 đã khôi phục hoạt động của 429 trạm điện tại Đông Nusa Tenggara, song một số khu vực vẫn bị gián đoạn điện và thông tin liên lạc.

Indonesia nằm trên “Vành đai lửa” Thái Bình Dương nên thường xuyên xảy ra động đất và núi lửa phun trào. Năm 1992, đảo Flores từng hứng chịu trận động đất mạnh 7,8 độ kèm sóng thần, khiến hơn 2.000 người thiệt mạng.

Giới chức cảnh báo số thương vong trong trận động đất lần này có thể tiếp tục thay đổi khi lực lượng cứu hộ tiếp cận các khu vực đang bị cô lập.

Theo cand.vn