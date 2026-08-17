Tổng thống Trump yêu cầu giảm quy mô tập trận Mỹ - Hàn

Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ đạo Lầu Năm Góc giảm đáng kể quy mô các cuộc tập trận quân sự chung với Hàn Quốc, viện dẫn mối quan hệ tốt đẹp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social sáng 17/8 (giờ Hà Nội), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: “Dựa trên mối quan hệ rất tốt của tôi với nhà lãnh đạo Kim Jong-un của Triều Tiên, tôi không hài lòng với việc Mỹ từ lâu đã đồng ý tham gia các cuộc tập trận quân sự chung với Hàn Quốc”.

Binh sĩ Mỹ-Hàn Quốc tham gia huấn luyện quân sự chung. Ảnh: Yonhap

Theo Tổng thống Mỹ, các cuộc tập trận chung gây tốn kém, trong đó Mỹ phải chi trả phần lớn chi phí, đồng thời cho rằng đây “một tín hiệu hoàn toàn không phù hợp và thù địch” tới Triều Tiên. Ông Trump nói, Bình Nhưỡng đã thể hiện sự tôn trọng trong thời gian ông giữ chức Tổng thống Mỹ.

“Do đó, và dựa trên thực tế rằng đã quá muộn để hủy bỏ (việc tập trận), tôi đã chỉ đạo Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth giảm đáng kể các cuộc tập trận quân sự chung!”, ông Trump tuyên bố.

Tổng thống Mỹ cũng đề cập việc Hàn Quốc từ chối tham gia nỗ lực phi hạt nhân hóa Iran do Washington đề xuất. “Mặc dù có phần không liên quan (?), gần đây tôi đã hỏi Tổng thống Hàn Quốc liệu họ có muốn cùng chúng tôi tham gia phi hạt nhân hóa Iran hay không, và họ nói: ‘Không, cảm ơn!’”, ông Trump viết.

Chỉ thị của ông Trump được đưa ra ngay trước khi cuộc tập trận Ulchi Freedom Shield thường niên giữa Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu ngày 17/8 và kéo dài 11 ngày, theo Reuters.

Khoảng 18.000 binh sĩ Hàn Quốc sẽ tham gia cuộc tập trận, với các nội dung huấn luyện nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó các mối đe dọa, trong đó có các tình huống liên quan đến UAV, gây nhiễu hệ thống định vị GPS và tấn công mạng.

Quân đội Mỹ và Hàn Quốc mô tả các cuộc tập trận mang tính phòng thủ. Tuy nhiên, Triều Tiên từ lâu coi các cuộc tập trận Mỹ - Hàn là hoạt động chuẩn bị cho xung đột. Ngày 14/8, Bình Nhưỡng cảnh báo sẽ có “biện pháp cứng rắn” để đáp trả, đồng thời gọi cuộc tập trận là một “cuộc diễn tập cho chiến tranh”.

Đây không phải lần đầu ông Trump thu hẹp các hoạt động quân sự chung với Hàn Quốc. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, Washington và Seoul từng giảm quy mô một số cuộc tập trận nhằm hạ nhiệt căng thẳng với Bình Nhưỡng, tạo dư địa để đối thoại.

Năm 2018, ông Trump cho rằng việc tổ chức “các cuộc tập trận chiến tranh” trên bán đảo Triều Tiên là “không phù hợp” khi Mỹ đang đàm phán hạt nhân với Triều Tiên. Tháng 3/2019, sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, Washington và Seoul thông báo chuyển các cuộc tập trận quy mô lớn thường niên sang những hoạt động nhỏ hơn. Khi đó, ông Trump nói việc này giúp Mỹ “tiết kiệm hàng trăm triệu USD”.

Theo cand.vn