Chính phủ Pháp vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội

Quốc hội Pháp bác bỏ kiến nghị bất tín nhiệm nhằm vào Chính phủ của Thủ tướng Sébastien Lecornu, bất chấp những chỉ trích về cách ứng phó với nắng nóng và biến đổi khí hậu.

Quang cảnh phiên họp Quốc hội Pháp ở Paris. Ảnh: THX/TTXVN

Quốc hội Pháp ngày 6/7 đã bác bỏ kiến nghị bất tín nhiệm nhằm vào Chính phủ của Thủ tướng Sébastien Lecornu, trong bối cảnh tranh cãi gia tăng về cách ứng phó với đợt nắng nóng kéo dài và chính sách thích ứng với biến đổi khí hậu.

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, kiến nghị của nhóm nghị sỹ đảng Sinh thái (LE) đề xuất chỉ nhận được tổng cộng 132 phiếu ủng hộ tại cuộc bỏ phiếu, thấp hơn nhiều so với mức tối thiểu 289 phiếu cần thiết để buộc chính phủ phải từ chức.

Kiến nghị cho rằng chính phủ chưa có các biện pháp đủ mạnh để ứng phó với biến đổi khí hậu, cũng như cắt giảm nguồn lực dành cho các chương trình thích ứng và tiếp tục theo đuổi những chính sách quy hoạch, nông nghiệp không còn phù hợp trước thực tế khí hậu đang thay đổi.

Các nghị sỹ cũng chỉ trích cách chính phủ xử lý đợt nắng nóng cực đoan hồi cuối tháng Sáu.

Kiến nghị trên được đảng Nước Pháp Bất khuất (LFI) ủng hộ, song lại không nhận được sự ủng hộ của đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (RN) cũng như các nghị sỹ thuộc đảng Xã hội (PS), khiến kết quả bỏ phiếu gần như đã được dự báo trước.

Phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Lecornu bác bỏ các cáo buộc của phe đối lập, cho rằng việc quy trách nhiệm cho chính phủ về số ca tử vong trong đợt nắng nóng vừa qua là hành động "lợi dụng các nạn nhân."

Ông khẳng định có thể tranh luận về chính sách của chính phủ nhưng không nên sử dụng những số liệu chưa được kiểm chứng hoặc quy kết thiếu căn cứ.

Người đứng đầu Chính phủ Pháp cũng cho rằng mục tiêu thực sự của kiến nghị bất tín nhiệm không phải nhằm mở ra cuộc tranh luận về chính sách khí hậu mà là để các lực lượng cánh tả thử tương quan lực lượng và gia tăng sức ép chính trị trước cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.

Cuộc bỏ phiếu tiếp tục bộc lộ những bất đồng trong nội bộ phe cánh tả. Trước đó, Bí thư thứ nhất PS, ông Olivier Faure tuyên bố ủng hộ kiến nghị nhằm gửi tới chính phủ “một cảnh báo rõ ràng” về tình trạng mà ông gọi là "không hành động trước biến đổi khí hậu."

Tuy nhiên, nhóm nghị sỹ PS tại Quốc hội quyết định không bỏ phiếu tán thành, cho rằng mặc dù chia sẻ những quan ngại về chính sách khí hậu của chính phủ, nước Pháp hiện cần các giải pháp cụ thể hơn là tạo ra một cuộc khủng hoảng chính trị.

Trước cuộc bỏ phiếu, các nghị sỹ PS đã gửi thư tới Thủ tướng, kêu gọi chính phủ đẩy mạnh các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu và tăng cường nguồn lực cho các địa phương.

Đáp lại, ông Lecornu thông báo sẽ đưa dự luật về thích ứng với biến đổi khí hậu ra Thượng viện xem xét, song không chấp nhận đề nghị tăng quy mô Quỹ Xanh - nguồn tài chính hỗ trợ các chính quyền địa phương triển khai các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trong khi đó, người phát ngôn Chính phủ Maud Bregeon cho rằng kiến nghị bất tín nhiệm chỉ mang tính chất chính trị, trong bối cảnh nước Pháp đang phải huy động khoảng 3.000 lính cứu hỏa để ứng phó các vụ cháy rừng, đồng thời còn nhiều dự luật quan trọng cần được Quốc hội xem xét.

Theo TTXVN