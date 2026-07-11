EU đồng thuận về giai đoạn mới cho tiến trình đàm phán kết nạp Ukraine, Moldova

Theo Thủ tướng Hungary, việc “tăng tốc đặc biệt” cho hồ sơ Ukraine và Moldova sẽ tạo cảm giác thiếu công bằng đối với các quốc gia Tây Balkan - những nước đã phải chờ đợi cơ hội gia nhập kéo dài.

Cờ Liên minh châu Âu tại Brussels, Bỉ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên minh châu Âu (EU) đã đạt đồng thuận tuyệt đối về giai đoạn mới cho tiến trình đàm phán kết nạp Ukraine và Moldova, đánh dấu bước tiến trên hành trình gia nhập khối của hai quốc gia Đông Âu.

Chiều 10/7, đại sứ 27 nước thành viên EU đã thông qua lập trường chung nhằm khai thông Cụm chương 6 - cụm chương liên quan đến lĩnh vực đối ngoại.

Ireland - nước hiện giữ chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng EU - xác nhận quyết định này.

Theo kế hoạch, các thủ tục chính trị và tài chính chính thức cho từng nước sẽ diễn ra riêng rẽ vào ngày 14/7 tới.

Đây được xem là thắng lợi tiếp theo sau cú hích chính trị quan trọng hồi tháng trước, khi tiến trình gia nhập EU của Ukraine thoát khỏi bế tắc sau 2 năm bị Hungary phủ quyết.

Tân Thủ tướng Hungary Péter Magyar đã rút lại quyền phủ quyết đối với việc mở Cụm chương 1 - nhóm “các vấn đề nền tảng,” qua đó tạo đà cho vòng mở khóa mới.

So với các cụm chương khác, Cụm chương 6 được đánh giá là “dễ mở” hơn nhờ phạm vi điều chỉnh hẹp và tính kỹ thuật tương đối rõ ràng.

Sau quyết định lần này, Ukraine và Moldova vẫn còn 4 cụm chương chờ được kích hoạt, gồm: thị trường nội địa; năng lực cạnh tranh và tăng trưởng bao trùm; chương trình nghị sự xanh và kết nối bền vững; nguồn lực, nông nghiệp và quỹ gắn kết.

Ủy ban châu Âu (EC) cho biết cả Ukraine và Moldova đều đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật để bước vào toàn bộ các cụm chương còn lại. Điều đó đồng nghĩa nút thắt hiện nay không còn nằm ở năng lực chuẩn bị của 2 ứng cử viên, mà chủ yếu phụ thuộc vào ý chí chính trị của các nước thành viên EU.

Thời gian qua, Kiev liên tục thúc đẩy EU tăng tốc đàm phán trước kỳ nghỉ Hè của châu Âu. Mục tiêu này cũng nhận được sự ủng hộ từ EC và phần lớn các nước thành viên.

Một nhà ngoại giao cấp cao của EU nhận định điều quan trọng nhất lúc này là phải giữ được “động lực bứt tốc” cho tiến trình mở rộng. Mặc dù vậy, Thủ tướng Hungary Péter Magyar vẫn bày tỏ dè dặt với việc đẩy nhanh quá mức tiến trình đàm phán.

Theo ông, việc “tăng tốc đặc biệt” cho hồ sơ Ukraine và Moldova sẽ tạo cảm giác thiếu công bằng đối với các quốc gia Tây Balkan - những nước đã phải chờ đợi cơ hội gia nhập kéo dài hơn nhiều.

Trong bối cảnh đó, mục tiêu mở toàn bộ các cụm chương ngay trong tháng 7 gần như không còn khả thi. Nhiều khả năng EU sẽ phải chuyển sang phương án xử lý theo kiểu “cuốn chiếu,” mở lần lượt từng cụm chương bắt đầu từ tháng 9.

Với mỗi cụm chương được mở, quốc gia ứng viên mới có thể bước vào giai đoạn đàm phán chi tiết với từng chương chuyên đề bên trong cụm chương đó.

Theo TTXVN