Thái Lan: Cháy lớn tại quán rượu ở Bangkok, 27 người thiệt mạng

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Đoạn video do lực lượng ứng phó khẩn cấp chia sẻ trên internet cho thấy đám cháy bùng phát dữ dội và những cột khói bốc ra từ cửa chính của quán rượu Na Ladprao ở khu vực phía Bắc thủ đô Thái Lan.
Giới chức Thái Lan cho biết một đám cháy lớn đã bao trùm một quán rượu (pub) ở thủ đô Bangkok vào rạng sáng 13/7 (theo giờ địa phương), khiến ít nhất 27 người thiệt mạng trước khi lực lượng cứu hỏa khống chế được ngọn lửa.
Đoạn video do lực lượng ứng phó khẩn cấp chia sẻ trên internet cho thấy đám cháy bùng phát dữ dội và những cột khói bốc ra từ cửa chính của quán rượu Na Ladprao ở khu vực phía Bắc thủ đô Thái Lan.
Nhiều người cố gắng tháo chạy khi khói đen đặc quánh cuộn lên bầu trời. Lực lượng cứu hộ cho biết vụ hỏa hoạn được báo cáo vào khoảng nửa đêm.
Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu với báo giới tại hiện trường rằng 27 người đã tử vong và một số người bị thương đã được đưa đến bệnh viện. Ông cho biết nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ.
Ông Anutin cho hay một nhạc sỹ đang biểu diễn tại quán rượu kể lại rằng đã nhìn thấy khói bốc ra từ một cầu dao điện gần sân khấu trước khi mất điện, sau đó một tiếng nổ vang lên và khói đặc nhanh chóng bao trùm toàn bộ khu vực. Thủ tướng Thái Lan thông tin thêm rằng nhiều nạn nhân được tìm thấy trong các phòng vệ sinh ở phía sau quán rượu.
Lực lượng cứu hỏa mất khoảng nửa giờ để khống chế đám cháy. Những bức ảnh chụp hiện trường sau vụ hỏa hoạn cho thấy bàn ghế bị thiêu rụi và nội thất bên trong quán rượu bị hư hỏng nặng.
Thái Lan từng chứng kiến những thảm kịch tương tự trong quá khứ. Năm 2022, 14 người đã thiệt mạng do hỏa hoạn tại một quán rượu ca nhạc ở khu vực miền Đông nước này.
Hơn một thập kỷ trước đó, 66 người đã thiệt mạng và hơn 200 người bị thương trong một vụ hỏa hoạn xảy ra trong lễ đón Giao thừa ngày 1/1/2009 tại hộp đêm Santika ở thủ đô Thái Lan. Vụ hỏa hoạn này được cho là bắt nguồn từ một màn trình diễn pháo hoa trong nhà.
Theo TTXVN
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