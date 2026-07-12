Bão Bavi đổ bộ Chiết Giang, hàng trăm chuyến bay tại Thượng Hải bị hủy

Bão Bavi ảnh hưởng lớn đến Chiết Giang và Thượng Hải, hàng trăm chuyến bay bị hủy, công tác ứng phó khẩn cấp được triển khai khẩn trương.

Bão Bavi khiến năng lực khai thác tại hai sân bay Phố Đông và Hồng Kiều suy giảm đáng kể. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Bão Bavi, cơn bão số 9 trong năm tại Trung Quốc, đã đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang trong đêm 11 và rạng sáng 12/7, gây ảnh hưởng diện rộng đến nhiều tỉnh thành, đặc biệt là Thượng Hải. Dự báo bão sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc và suy yếu dần.

Huy động toàn hệ thống để ứng phó

Ngày 11/7, các cơ quan, ban ngành của Trung Quốc đã đồng loạt vào cuộc ứng phó bão Bavi. Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống Lụt bão và Hạn hán phối hợp với Bộ Quản lý tình trạng Khẩn cấp tổ chức họp tham vấn với Cục Khí tượng, Bộ Thủy lợi và các cơ quan liên quan để phân tích diễn biến bão, đồng thời cử đoàn công tác đến tỉnh An Huy hỗ trợ phòng chống lụt bão.

Bộ Tài nguyên Nước nâng mức ứng phó khẩn cấp lên cấp III đối với hai tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến, yêu cầu địa phương ưu tiên đảm bảo an toàn hồ chứa và phòng chống lũ quét trên các sông vừa và nhỏ.

Bộ Giao thông Vận tải kích hoạt cơ chế ứng phó mưa lớn ở cấp I, duy trì ứng phó bão ở cấp II, đồng thời phối hợp trực tiếp với các sở giao thông và cơ quan hàng hải tại Phúc Kiến, Chiết Giang và Hà Bắc.

Sáng 11/7, Trung tâm Khí tượng Trung ương ban hành cảnh báo mưa bão màu đỏ và cảnh báo bão màu cam. Các cơ quan khí tượng tại Thượng Hải, Giang Tô, Chiết Giang, An Huy, Phúc Kiến, Giang Tây và Sơn Đông phối hợp theo dõi và quan trắc bão liên tục.

Bộ Tài chính và Bộ Quản lý tình trạng Khẩn cấp khẩn trương phân bổ 40 triệu NDT từ quỹ cứu trợ thiên tai trung ương để hỗ trợ Phúc Kiến và Chiết Giang ứng phó khẩn cấp, tập trung sơ tán dân, bố trí nơi trú ẩn và xử lý các nguy cơ thiên tai thứ cấp.

Tại Thượng Hải, Đài Khí tượng thành phố dự báo gió giật cấp 8-10 trên phần lớn địa bàn từ đêm 11 đến hết ngày 12/7. Các khu vực nhà cao tầng, mặt nước, ven sông và ven biển có thể đón gió giật cấp 9-11; khu vực cảng Dương Sơn có thể lên đến cấp 11-12.

Toàn thành phố có mưa rào, cục bộ mưa to.Tính đến 21 giờ ngày 11/7, khoảng 299.700 người đã được di dời và 905 điểm trú ẩn được mở trên toàn thành phố.

Hơn 650 chuyến bay bị hủy

Bão Bavi khiến năng lực khai thác tại hai sân bay Phố Đông và Hồng Kiều suy giảm đáng kể. Có 653 chuyến bay bị hủy, gồm 458 chuyến tại Phố Đông và 195 chuyến tại Hồng Kiều, chiếm gần 30% tổng số chuyến bay đến và đi.

Trước đó, ngày 11/7, khoảng 20% chuyến bay tại hai sân bay này cũng bị cắt giảm hoặc hủy bỏ. Theo ứng dụng du lịch Umetrip, tính đến 20 giờ ngày 11/7, các hãng hàng không nội địa đã lên kế hoạch hủy hơn 2.800 chuyến bay dự kiến trong ngày 12/7.

Nhiều hãng lớn như Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Spring Airlines và Juneyao Air đã thông báo phương án xử lý vé cho các chặng bay chịu ảnh hưởng.

Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC) khu vực Hoa Đông chỉ đạo hai sân bay theo dõi sát đường đi của bão, phối hợp với kiểm soát không lưu và các hãng hàng không để điều chỉnh lịch bay và thông báo kịp thời đến hành khách.

Cơ quan khí tượng Trung Quốc dự báo trong ba ngày tới, Bắc Kinh, Thiên Tân, An Huy, Giang Tây, Liêu Ninh và Hắc Long Giang sẽ có mưa lớn đến rất lớn, cục bộ mưa cực lớn, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở địa chất và ngập úng đô thị.

Theo TTXVN