Kêu gọi đẩy nhanh tiến trình thực hiện SDG

Diễn đàn Chính trị cấp cao về phát triển bền vững diễn ra tại New York (Mỹ) dưới sự bảo trợ của Hội đồng Kinh tế - Xã hội Liên hợp quốc (ECOSOC).

Người dân Gaza nhận nước tại một khu vực di tản. Ảnh: Tân Hoa xã

Diễn đàn năm nay tập trung thảo luận về tiến trình thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG).

Phát biểu tại Diễn đàn, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi cộng đồng quốc tế đẩy nhanh tiến độ triển khai Chương trình Nghị sự 2030 về phát triển bền vững với quy mô lớn hơn và tốc độ nhanh hơn.

Ông Antonio Guterres cho biết, kể từ khi Chương trình Nghị sự 2030 được thông qua năm 2015, thế giới đã đạt nhiều thành tựu quan trọng.

Tỷ lệ tử vong ở bà mẹ và trẻ em giảm đáng kể, ngày càng nhiều người dân được tiếp cận các chính sách an sinh xã hội, nước sạch, dịch vụ vệ sinh, điện và internet...

Tuy nhiên, tiến trình thực hiện các SDG cũng chứng kiến bước thụt lùi nghiêm trọng trong những năm gần đây. Xung đột và bất bình đẳng gia tăng trong khi nhiệt độ trung bình toàn cầu có nguy cơ vượt ngưỡng 1,5 độ C trong ngắn hạn.

Các nước đang phát triển đối mặt gánh nặng nợ công chồng chất, đồng nội tệ mất giá, thiếu hụt đầu tư, chi phí vay vốn gia tăng và dư địa tài khóa ngày càng thu hẹp.

Xung đột tại Trung Đông không chỉ gây tổn thất nghiêm trọng về người và tài sản, mà còn khiến giá nhiên liệu, phân bón và lương thực tăng vọt, làm gián đoạn thương mại, vận tải và du lịch toàn cầu.

Để giữ các SDG đi đúng hướng, Tổng Thư ký Liên hợp quốc kêu gọi thế giới thúc đẩy việc làm bền vững, bình đẳng giới, tăng cường các biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo.

Theo nhandan.vn