Liên hợp quốc lo ngại về tình trạng leo thang xung đột tại Trung Đông

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Người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc cho biết ông Guterres thúc giục tất cả các bên thực hiện các bước đi ngay lập tức để hạ nhiệt căng thẳng và quay trở lại lộ trình đối thoại và ngoại giao.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ngày 15/7, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình trạng leo thang xung đột tại khu vực Trung Đông.
Trong một tuyên bố, người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Stephane Dujarric cho biết ông Guterres thúc giục tất cả các bên thực hiện các bước đi ngay lập tức để hạ nhiệt căng thẳng và quay trở lại lộ trình đối thoại và ngoại giao.
Bên cạnh đó, Tổng Thư ký Liên hợp quốc nhấn mạnh việc nối lại các hành động thù địch toàn diện sẽ gây ra những tổn thất nghiêm trọng đối với dân thường và để lại những hậu quả thảm khốc cho hòa bình, an ninh quốc tế cũng như nền kinh tế toàn cầu.
Ông Guterres cũng kêu gọi khôi phục hoàn toàn các quyền tự do hàng hải quốc tế bên trong và xung quanh eo biển Hormuz đồng thời khẳng định việc thực thi các quyền này phải được tất cả các bên tôn trọng theo luật pháp quốc tế.
Cùng ngày, quân đội Mỹ cho biết đã hoàn tất đợt tấn công mới nhất nhằm vào các mục tiêu của Iran với mục đích làm suy giảm thêm khả năng của Tehran trong việc mà Washington cho là tấn công các tàu thương mại tại eo biển Hormuz.
Theo TTXVN
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