Quốc tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Liên hợp quốc lo ngại về tình trạng leo thang xung đột tại Trung Đông

Người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc cho biết ông Guterres thúc giục tất cả các bên thực hiện các bước đi ngay lập tức để hạ nhiệt căng thẳng và quay trở lại lộ trình đối thoại và ngoại giao.

Liên hợp quốc lo ngại về tình trạng leo thang xung đột tại Trung ĐôngTổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 15/7, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình trạng leo thang xung đột tại khu vực Trung Đông.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Stephane Dujarric cho biết ông Guterres thúc giục tất cả các bên thực hiện các bước đi ngay lập tức để hạ nhiệt căng thẳng và quay trở lại lộ trình đối thoại và ngoại giao.

Bên cạnh đó, Tổng Thư ký Liên hợp quốc nhấn mạnh việc nối lại các hành động thù địch toàn diện sẽ gây ra những tổn thất nghiêm trọng đối với dân thường và để lại những hậu quả thảm khốc cho hòa bình, an ninh quốc tế cũng như nền kinh tế toàn cầu.

Ông Guterres cũng kêu gọi khôi phục hoàn toàn các quyền tự do hàng hải quốc tế bên trong và xung quanh eo biển Hormuz đồng thời khẳng định việc thực thi các quyền này phải được tất cả các bên tôn trọng theo luật pháp quốc tế.

Cùng ngày, quân đội Mỹ cho biết đã hoàn tất đợt tấn công mới nhất nhằm vào các mục tiêu của Iran với mục đích làm suy giảm thêm khả năng của Tehran trong việc mà Washington cho là tấn công các tàu thương mại tại eo biển Hormuz.

Theo TTXVN


Theo TTXVN

 Từ khóa: Tổng thư ký liên hợp quốc Khu vực Trung Đông Người phát ngôn Xung đột Ngoại giao Căng thẳng Đối thoại Quân đội Mỹ eo biển Hormuz Quốc tế
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hỗ trợ Venezuela tái thiết sau động đất

Hỗ trợ Venezuela tái thiết sau động đất
2026-07-15 06:56:00

Ngày 13/7, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez cho biết, số người thiệt mạng trong thảm họa động đất đã tăng lên 4.561 người, 16.740 người bị thương.

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long