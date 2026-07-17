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WHO kêu gọi hỗ trợ tài chính ứng phó dịch Ebola

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết mới huy động được khoảng 40% trong tổng số 115 triệu USD cần thiết cho chiến dịch ứng phó đợt bùng phát dịch Ebola tại miền đông Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo.

WHO kêu gọi hỗ trợ tài chính ứng phó dịch Ebola

Nhân viên làm việc tại một trung tâm điều trị Ebola ở tỉnh Ituri, CHDC Congo. Ảnh: Tân Hoa Xã

WHO cũng cảnh báo, khoản thiếu hụt tài chính hiện nay có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động trọng yếu như giám sát dịch tễ, truy vết người tiếp xúc gần và nâng cao nhận thức cộng đồng - những yếu tố được xem là mang tính quyết định đối với khả năng khống chế dịch bệnh.

Theo số liệu Chính phủ Cộng hòa dân chủ Congo công bố đêm 15/7, số ca mắc Ebola được xác nhận tại nước này đã tăng lên 2.011 trường hợp, trong đó có 754 ca tử vong. Giới chức y tế cho biết, đây là đợt bùng phát Ebola có tốc độ lây lan nhanh nhất từng được ghi nhận tại Cộng hòa dân chủ Congo.

Trong bối cảnh đó, WHO kêu gọi các nhà tài trợ quốc tế nhanh chóng giải ngân các cam kết hỗ trợ nhằm bảo đảm nguồn lực cho chiến dịch ứng phó; nhấn mạnh rằng cuộc chiến chống Ebola là trách nhiệm chung của cộng đồng quốc tế chứ không thể chỉ do một quốc gia đơn lẻ gánh vác.

Tại tỉnh Ituri, tâm điểm dịch Ebola ở miền đông Cộng hòa dân chủ Congo, tình trạng đình công của đội ngũ nhân viên y tế tiếp tục lan rộng, khi ngày càng nhiều người ngừng làm việc để phản đối việc bị nợ lương, chậm chi trả phụ cấp và điều kiện làm việc khó khăn. Diễn biến này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn thêm các nỗ lực kiểm soát dịch. Giới chức tỉnh Ituri cho biết đã gặp gỡ đại diện các nhóm đình công và đang tìm cách giải quyết.

Theo nhandan.vn


Theo nhandan.vn

 Từ khóa: Cộng hòa Dân chủ Congo Who Ứng phó Tổ chức y tế thế giới dịch ebola Chiến dịch Miền đông Bùng phát Khống chế dịch bệnh hỗ trợ tài chính
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