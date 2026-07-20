Tổng thống Nga sẵn sàng điện đàm với lãnh tụ tối cao Iran

Ngày 20-7, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng có cuộc tiếp xúc với Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei, tuy nhiên, đến nay hai bên chưa có bất kỳ kế hoạch cụ thể nào.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Nga

Trả lời hãng thông tấn TASS, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: “Hiện chưa có bất kỳ thỏa thuận cụ thể nào về một cuộc điện đàm như vậy. Vì thế, ở thời điểm này chúng tôi chưa thể nói điều gì cụ thể. Tuy nhiên, Tổng thống Vladimir Putin luôn sẵn sàng cho các cuộc tiếp xúc.”

Phát biểu của Người phát ngôn Điện Kremlin được đưa ra trong bối cảnh giới quan sát đặc biệt quan tâm đến định hướng đối ngoại của Iran sau khi ông Mojtaba Khamenei trở thành lãnh tụ tối cao mới của nước Cộng hòa Hồi giáo.

Trước đó, một nguồn tin Iran cho biết cuộc tiếp xúc quốc tế đầu tiên của ông Mojtaba Khamenei trên cương vị lãnh tụ tối cao có thể là một cuộc điện đàm hoặc cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Dù vậy, phía Nga đến nay chưa xác nhận thông tin này.

Nga và Iran đã tăng cường đáng kể quan hệ song phương trong những năm gần đây, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, năng lượng, quốc phòng và hợp tác khu vực. Hai nước cũng phối hợp chặt chẽ trong nhiều vấn đề quốc tế, đồng thời đều là thành viên của các cơ chế hợp tác như Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và nhóm BRICS mở rộng.

Trong bối cảnh Nga đang chịu các lệnh trừng phạt từ phương Tây còn Iran cũng đối mặt với sức ép quốc tế kéo dài, Mátxcơva và Tehran đã thúc đẩy hợp tác nhằm đa dạng hóa thương mại, mở rộng các tuyến vận tải quốc tế và tăng cường thanh toán bằng đồng nội tệ.

Đầu năm nay, Nga và Iran cũng đã ký Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện, tạo khuôn khổ pháp lý mới để mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, đầu tư, năng lượng đến an ninh và công nghệ.

Giới phân tích cho rằng việc duy trì đối thoại cấp cao giữa lãnh đạo hai nước sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình triển khai các nội dung của thỏa thuận này.

Nếu cuộc điện đàm hoặc cuộc gặp giữa Tổng thống Nga và Lãnh tụ tối cao mới của Iran diễn ra, đây sẽ là tín hiệu cho thấy Mátxcơva mong muốn nhanh chóng thiết lập kênh liên lạc trực tiếp với ban lãnh đạo mới của Tehran, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của quan hệ Nga - Iran trong bối cảnh môi trường địa chính trị khu vực và thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp.

https://hanoimoi.vn/tong-thong-nga-san-sang-dien-dam-voi-lanh-tu-toi-cao-iran-1212865.html

Theo hanoimoi.vn