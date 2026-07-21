Nga và Triều Tiên thúc đẩy hợp tác toàn diện

Nga và Triều Tiên coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác, tiếp tục tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Lời khẳng định được đưa ra trong cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui đang có chuyến thăm Moskva.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc hội đàm năm 2023. Ảnh: Kremlin.ru

Theo TASS, trong cuộc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên ngày 19/7 tại Điện Kremlin, Tổng thống Putin đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ hai nước, đồng thời nêu rõ hai nước duy trì đối thoại chính trị thường xuyên và mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực theo khuôn khổ Hiệp ước Đối tác chiến lược toàn diện Nga-Triều Tiên. Tổng thống Putin gửi lời chào nồng nhiệt tới nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và nhắc lại cảm ơn Triều Tiên đã hỗ trợ Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Chuyển lời chào của nhà lãnh đạo Triều Tiên tới Tổng thống Nga, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui khẳng định, việc tiếp tục phát triển toàn diện quan hệ Triều Tiên-Nga là lập trường nhất quán của ban lãnh đạo Triều Tiên. Bộ trưởng Choe Son Hui cho biết, tại Đại hội lần thứ IX của Đảng Lao động Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong Un một lần nữa khẳng định đường lối chiến lược tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Nga.

Chuyến thăm Nga của Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước tiếp tục được thúc đẩy trên nhiều lĩnh vực. Tháng 6/2024, hai nước ký Hiệp ước Đối tác chiến lược toàn diện. Tháng 4/2026, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov tới Bình Nhưỡng thảo luận về tăng cường hợp tác quân sự giữa hai nước.

Theo nhandan.vn