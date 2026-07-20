Thái Lan tính cho công chức khoảng 40 tuổi nghỉ hưu sớm để tinh giản bộ máy

Chính phủ Thái Lan đang nghiên cứu xây dựng chương trình nghỉ hưu tự nguyện nhằm tinh gọn bộ máy, giảm áp lực chi ngân sách, trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong cung cấp dịch vụ công.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo cần thận trọng trước nguy cơ mất đi những công chức giàu kinh nghiệm, có năng lực chuyên môn cao, trong khi các bất cập mang tính cơ cấu chưa chắc được giải quyết.

Công chức Thái Lan. Nguồn: Chính phủ Thái Lan

Thông tin về chương trình nghỉ hưu tự nguyện, Phó Thủ tướng Thái Lan Pakorn Nilprapunt cho biết Chính phủ đang nghiên cứu, xây dựng lộ trình triển khai từng bước. Trước mắt, chương trình dự kiến hướng tới những công chức đảm nhiệm các công việc hành chính thường nhật, có thể thay thế bằng ứng dụng công nghệ. Kết quả thực hiện sẽ được chính phủ đánh giá toàn diện trước khi xem xét mở rộng sang các nhóm khác.

Theo ông Pakorn, chương trình dự kiến sẽ hướng tới nhóm công chức khoảng 40 tuổi do vẫn còn thời gian để bổ sung kỹ năng và thích ứng với những thay đổi của thị trường lao động. Trong khi đó, công chức từ 50 tuổi trở lên được cho là có thể gặp nhiều khó khăn hơn trong chuyển đổi nghề nghiệp. Các cơ quan liên quan đang xây dựng nghiên cứu chi tiết, tiêu chí và phương án thực hiện, với mục tiêu xem xét đưa chương trình vào triển khai trong năm tài khóa 2027.

Theo số liệu năm 2024 của Văn phòng Ủy ban Công vụ Thái Lan, nước này có khoảng 414.000 công chức, với độ tuổi trung bình là 42,14. Trong đó, hơn 121.000 người thuộc nhóm từ 41 đến 50 tuổi, chiếm gần 30% tổng số công chức.

Trong khi đó, cũng có những ý kiến bày tỏ lo ngại chương trình nghỉ hưu tự nguyện có thể phát sinh nhiều rủi ro nếu không được thiết kế và triển khai thận trọng. Ông Nonarit Bisonyabut, nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Phát triển Thái Lan cho rằng thách thức lớn nằm ở việc gói hỗ trợ cần đủ sức thuyết phục để công chức từ bỏ công việc ổn định. Nếu mức hỗ trợ thấp thì khó thu hút người tham gia; ngược lại, nếu chi trả quá cao, khoản tiết kiệm ngân sách có thể không đáng kể. Theo ông Nonarit, Chính phủ cần đánh giá toàn diện chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan trong tình hình mới, xác định những vị trí có thể thay thế bằng công nghệ hoặc chuyển giao cho khu vực tư nhân, từ đó mới quyết định phạm vi tinh giản.

Trong khi đó, ông Stithorn Thananithichot, chuyên gia khoa học chính trị tại Đại học Chulalongkorn cảnh báo chương trình nghỉ hưu sớm tự nguyện có thể khiến khu vực công mất đi những người có năng lực và kinh nghiệm, bởi đây là nhóm dễ tìm việc trong khu vực tư nhân hoặc tự kinh doanh. Ngược lại, những người ít cơ hội bên ngoài thường lựa chọn ở lại. Theo ông, chương trình có thể giúp giảm chi phí trong ngắn hạn nhưng tiềm ẩn nguy cơ làm suy yếu năng lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước về lâu dài. Ông cho rằng, một phương án khác là cho những công chức làm việc kém hiệu quả thôi việc, đi kèm mức bồi thường phù hợp.

Dù mới ở giai đoạn nghiên cứu, đề xuất về chương trình nghỉ hưu sớm tự nguyện đặt ra bài toán không đơn giản với chính phủ Thái Lan; vừa tinh gọn bộ máy, giảm áp lực chi ngân sách, vừa giữ được đội ngũ có năng lực, bảo đảm hoạt động của bộ máy nhà nước và chất lượng dịch vụ công.

Theo VOV