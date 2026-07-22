Liên hợp quốc: Thế giới vẫn có 645 triệu người đối mặt nạn đói

Báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy nạn đói toàn cầu đã giảm trong năm thứ ba liên tiếp. Tuy nhiên, tiến độ vẫn chưa đủ để đạt mục tiêu chấm dứt nạn đói vào năm 2030, trong khi xung đột, thời tiết cực đoan và cắt giảm viện trợ có nguy cơ làm đảo ngược những kết quả đạt được.

Liên hợp quốc xung đột và biến đổi khí hậu tiếp tục đe dọa an ninh lương thực toàn cầu. Ảnh: UNICEF

Khoảng 645 triệu người, tương đương 7,8% dân số thế giới, vẫn phải đối mặt với nạn đói trong năm 2025, theo báo cáo Tình trạng An ninh lương thực và Dinh dưỡng trên thế giới (SOFI) do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD), UNICEF, Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố ngày 21-7.

Đây là năm thứ ba liên tiếp tỷ lệ thiếu đói toàn cầu giảm, từ 8,6% dân số thế giới năm 2022 xuống 8,1% năm 2024 và 7,8% trong năm 2025. Số người thiếu đói cũng giảm gần 14 triệu người so với năm 2024 và 43 triệu người so với năm 2022. Tuy nhiên, các cơ quan Liên hợp quốc cho rằng những kết quả này vẫn “mong manh, phân bổ không đồng đều và chưa đủ” để thế giới đạt Mục tiêu Phát triển bền vững về chấm dứt nạn đói vào năm 2030.

Báo cáo cho thấy sự cải thiện chủ yếu diễn ra tại châu Á, Mỹ Latinh và Caribe. Trái lại, châu Phi vẫn là khu vực chịu tác động nghiêm trọng nhất, với khoảng 309 triệu người sống trong cảnh đói, cao hơn mức 292 triệu người của châu Á.

Không chỉ đối mặt với nạn đói, khoảng 2,1 tỷ người trên thế giới vẫn rơi vào tình trạng mất an ninh lương thực ở mức độ vừa hoặc nghiêm trọng. Trong khi đó, 2,69 tỷ người không đủ khả năng chi trả cho một chế độ ăn uống lành mạnh.

Chi phí trung bình cho một chế độ ăn uống lành mạnh tiếp tục tăng, lên 4,28 USD mỗi người/ngày trong năm 2025, so với 3,44 USD năm 2021 và 2,94 USD năm 2017. Mỹ Latinh và Caribe là khu vực có chi phí cao nhất, còn tại châu Phi, 66,6% dân số không đủ khả năng tiếp cận chế độ ăn uống lành mạnh, cao gấp đôi so với châu Á và khu vực Mỹ Latinh - Caribe.

“Khối lượng công việc từ nay đến năm 2030 là vô cùng lớn. Tuy nhiên, một thế giới mà chế độ ăn uống lành mạnh không còn nằm ngoài tầm với của gần 1/3 dân số là mục tiêu đáng để theo đuổi”, báo cáo nhấn mạnh.

Các cơ quan Liên hợp quốc cũng cảnh báo xung đột, đặc biệt tại Trung Đông, các hiện tượng thời tiết cực đoan, cùng việc cắt giảm nguồn viện trợ phát triển và hỗ trợ nhân đạo có thể làm chậm hoặc đảo ngược tiến trình giảm nạn đói trên toàn cầu.

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Theo hanoimoi.vn