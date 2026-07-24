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Công bố trao tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Giải thưởng Hòa bình quốc tế mang tên Lev Tolstoy

Ngày 24/7, tại thủ đô Moskva, Liên bang Nga, đã diễn ra Lễ công bố trao tặng Giải thưởng Hòa bình quốc tế mang tên Lev Tolstoy.

Công bố trao tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Giải thưởng Hòa bình quốc tế mang tên Lev Tolstoy

Lễ công bố kết quả của Hội đồng Giám khảo Giải thưởng Hòa bình quốc tế mang tên Lev Tolstoy năm 2026. Ảnh: Xuân Hưng

Theo đó, Hội đồng Giám khảo Giải thưởng Hòa bình quốc tế mang tên Lev Tolstoy đã công bố trao tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Giải thưởng Hòa bình quốc tế mang tên Lev Tolstoy vì đã có những đóng góp to lớn vào củng cố hòa bình và hợp tác giữa các dân tộc.

Theo nhandan.vn


Theo nhandan.vn

 Từ khóa: Hòa bình Giải thưởng Quốc tế Công bố Tô Lâm Chủ tịch nước Tổng bí thư Liên bang nga Thủ đô moskva Hợp tác
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