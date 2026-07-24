Công bố trao tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Giải thưởng Hòa bình quốc tế mang tên Lev Tolstoy

Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết kêu gọi ông Trump chấm dứt chiến...

2026-07-24 06:29:00 Với tỷ lệ 214 phiếu thuận và 208 phiếu chống, Hạ viện Mỹ thông qua một nghị quyết kêu gọi Tổng thống Trump chấm dứt việc sử dụng lực lượng vũ trang Mỹ trong các hoạt động...

World Cup 2026 mang lại hơn 2,3 tỷ USD doanh thu du lịch cho Mexico

2026-07-23 07:15:00 Việc tổ chức World Cup 2026 đã tạo nguồn thu du lịch khoảng 2,3 tỷ USD cho Mexico nhờ thu hút 7,8 triệu lượt du khách trong nước, quốc tế đến các thành phố đăng cai, tăng 44%...

Hạ viện Mỹ thông qua khung ngân sách 95 tỷ USD

2026-07-23 07:13:00 Hạ viện Mỹ vừa thông qua một khuôn khổ trị giá 95 tỷ USD cho gói cân đối ngân sách thứ 3, trong đó sẽ tăng nguồn tài trợ cho Lầu Năm Góc, cung cấp hỗ trợ cho ngành nông nghiệp...

Liên hợp quốc: Thế giới vẫn có 645 triệu người đối mặt nạn đói

2026-07-22 12:22:00 Báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy nạn đói toàn cầu đã giảm trong năm thứ ba liên tiếp. Tuy nhiên, tiến độ vẫn chưa đủ để đạt mục tiêu chấm dứt nạn đói vào năm 2030, trong...

Nguy cơ căng thẳng trên Biển Đỏ

2026-07-22 06:51:00 Liên hợp quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc trước nguy cơ căng thẳng leo thang trên tuyến hàng hải ở Biển Đỏ sau lời đe dọa phong tỏa của lực lượng Houthi ở Yemen nhằm vào...

Căng thẳng tại Trung Đông gia tăng

2026-07-21 08:40:00 Ngày 20/7, tình hình Trung Đông gia tăng căng thẳng khi Iran mở rộng các cuộc tấn công đáp trả nhằm vào mục tiêu của Mỹ và đồng minh trong khu vực.