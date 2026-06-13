Nhiều bang ở Mỹ điều tra OpenAI

Một nhóm tổng chưởng lý các bang của Mỹ đã mở cuộc điều tra đối với công ty trí tuệ nhân tạo (AI) OpenAI, nhà phát triển của ứng dụng ChatGPT.

Biểu tượng của Hãng OpenAI. Ảnh: Reuters/TTXVN

Hôm 12/6, OpenAI đã nhận được trát triệu tập từ Tổng chưởng lý New York, Letitia James, yêu cầu cung cấp tài liệu liên quan đến nhiều hoạt động và những tác động đến người dùng, bao gồm quảng cáo, mức độ sử dụng và khả năng giữ chân người dùng, cũng như việc xử lý dữ liệu người dùng. Trát triệu tập cũng yêu cầu thông tin về các hoạt động liên quan đến trẻ vị thành niên và người cao tuổi, các mô hình học sâu và các chính sách nội bộ của công ty.

Cuộc điều tra diễn ra sau khi bang Florida khởi kiện OpenAI với cáo buộc quảng bá sai lệch về sự an toàn của nền tảng ChatGPT. Đây là thách thức pháp lý mới nhất đối với OpenAI vào thời điểm công ty đang chuẩn bị phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, với mức định giá lên tới 1.000 tỷ USD.

Một phát ngôn viên của OpenAI cho biết, công ty đang không ngừng nỗ lực để AI mang lại lợi ích cho mọi người một cách an toàn và có trách nhiệm. OpenAI xem xét nghiêm túc những lo ngại do các tổng chưởng lý các bang nêu ra và sẽ thiện chí hợp tác trong cuộc điều tra.

Trong vụ kiện của bang Florida, ChatGPT bị cáo buộc đã gây hại cho trẻ em khi cung cấp thông tin cho những kẻ xả súng ở trường học, đưa ra hướng dẫn về tự gây hại và gây nghiện cho người dùng trẻ tuổi.

Một người mẹ Canada cũng đã kiện OpenAI và Giám đốc điều hành Sam Altman tại tòa án Mỹ hôm 11/6, cáo buộc ChatGPT khuyến khích con gái bà tự sát.

Theo baotintuc.vn