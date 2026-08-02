Nga xác định vụ nổ tại trung tâm Moskva là hành động đánh bom

Nga xác định nguyên nhân dẫn đến vụ nổ vào tối 1/8 tại nhà hàng Balzi Ross ở trung tâm thủ đô Moskva khiến 3 người thiệt mạng và 21 người khác bị thương là hành động đánh bom.

Thủ đô Moskva (Nga). Ảnh: THX/TTXVN

Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga (NAC) xác định nguyên nhân dẫn đến vụ nổ vào tối 1/8 tại nhà hàng Balzi Ross ở trung tâm thủ đô Moskva khiến 3 người thiệt mạng và 21 người khác bị thương là hành động đánh bom.

Phóng viên TTXVN tại Moskva dẫn tuyên bố của NAC nêu rõ “1 thiết bị nổ tự chế đã phát nổ trong một nhà hàng tại Quảng trường Kudrinskaya ở Moskva, khiến 3 người thiệt mạng” - gồm người phụ nữ (chưa rõ danh tính) mang thiết bị nổ vào nhà hàng, 1 nhân viên bảo vệ đã ngăn chặn đối tượng và 1 khách hàng.

Trong khi đó, 21 người bị thương với mức độ nghiêm trọng khác nhau. Theo ông Alexei Kuznetsov - Trợ lý Bộ trưởng Y tế Nga, các nạn nhân đang được cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết

NAC ghi nhận vụ nổ xảy ra lúc 19h55 giờ Moskva (23h55 theo giờ Hà Nội). Lực lượng chức năng Nga đang triển khai các biện pháp tìm kiếm và điều tra cần thiết nhằm làm rõ toàn bộ tình tiết của vụ việc.

Theo TTXVN