Quốc tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Nga xác định vụ nổ tại trung tâm Moskva là hành động đánh bom

Nga xác định nguyên nhân dẫn đến vụ nổ vào tối 1/8 tại nhà hàng Balzi Ross ở trung tâm thủ đô Moskva khiến 3 người thiệt mạng và 21 người khác bị thương là hành động đánh bom.

Nga xác định vụ nổ tại trung tâm Moskva là hành động đánh bom

Thủ đô Moskva (Nga). Ảnh: THX/TTXVN

Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga (NAC) xác định nguyên nhân dẫn đến vụ nổ vào tối 1/8 tại nhà hàng Balzi Ross ở trung tâm thủ đô Moskva khiến 3 người thiệt mạng và 21 người khác bị thương là hành động đánh bom.

Phóng viên TTXVN tại Moskva dẫn tuyên bố của NAC nêu rõ “1 thiết bị nổ tự chế đã phát nổ trong một nhà hàng tại Quảng trường Kudrinskaya ở Moskva, khiến 3 người thiệt mạng” - gồm người phụ nữ (chưa rõ danh tính) mang thiết bị nổ vào nhà hàng, 1 nhân viên bảo vệ đã ngăn chặn đối tượng và 1 khách hàng.

Trong khi đó, 21 người bị thương với mức độ nghiêm trọng khác nhau. Theo ông Alexei Kuznetsov - Trợ lý Bộ trưởng Y tế Nga, các nạn nhân đang được cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết

NAC ghi nhận vụ nổ xảy ra lúc 19h55 giờ Moskva (23h55 theo giờ Hà Nội). Lực lượng chức năng Nga đang triển khai các biện pháp tìm kiếm và điều tra cần thiết nhằm làm rõ toàn bộ tình tiết của vụ việc.

Theo TTXVN


Theo TTXVN

 Từ khóa: Nga Vụ nổ Trung tâm Hành động Đánh bom Nhà hàng Thủ đô moskva Nguyên nhân người thiệt mạng Lực lượng chức năng
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tín hiệu tích cực cho kinh tế toàn cầu

Tín hiệu tích cực cho kinh tế toàn cầu
2026-08-01 12:36:00

Trong bối cảnh quan hệ thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ còn nhiều bất đồng, việc quan chức cấp cao hai nước nhất trí tăng cường trao đổi và duy trì cơ chế tham vấn được xem là...

Thúc đẩy hòa bình lâu dài tại Trung Đông

Thúc đẩy hòa bình lâu dài tại Trung Đông
2026-07-30 07:37:00

Tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Mỹ, dưới sự chủ trì của Cộng hòa Dân chủ Congo, nước giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tháng 7, Hội đồng Bảo an...

Mỹ thông báo cấm nhập khẩu robot hình người

Mỹ thông báo cấm nhập khẩu robot hình người
2026-07-29 16:16:00

Theo thông báo của Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC), các "thiết bị robot tiên tiến" đã được đưa vào danh mục hạn chế nhập khẩu, bao gồm robot hình người và robot động vật...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long