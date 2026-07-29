Mỹ thông báo cấm nhập khẩu robot hình người

Theo thông báo của Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC), các “thiết bị robot tiên tiến” đã được đưa vào danh mục hạn chế nhập khẩu, bao gồm robot hình người và robot động vật di chuyển bằng 4 chân.

Ảnh minh họa. Ảnh: Công Tuyên/TTXVN

Ngày 28/7, Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bổ sung robot hình người và robot 4 chân vào danh sách các sản phẩm bị cấm nhập khẩu do lo ngại vấn đề an ninh quốc gia.

Theo thông báo của Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC), các “thiết bị robot tiên tiến” đã được đưa vào danh mục hạn chế nhập khẩu, bao gồm robot hình người và robot động vật di chuyển bằng 4 chân.

Trước đó, danh sách này đã bao gồm một số loại thiết bị bay không người lái (UAV) và sản phẩm của các doanh nghiệp Trung Quốc như Huawei và China Telecom.

Việc mở rộng danh sách được đưa ra trên cơ sở kết luận của lực lượng đặc nhiệm do Nhà Trắng thành lập. Nhóm này nhận định các robot sản xuất ở nước ngoài có thể gây rủi ro cho an ninh mạng, đe dọa an toàn của các cơ sở hạ tầng trọng yếu cũng như an ninh của người dân Mỹ. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng và Bộ An ninh Nội địa Mỹ vẫn có thể cấp miễn trừ trong một số trường hợp.

Lệnh cấm chỉ áp dụng đối với các mẫu robot mới, không ảnh hưởng đến những sản phẩm đã được cấp phép hoặc lưu hành tại thị trường Mỹ. Theo một quan chức chính quyền, quy định mới không chỉ áp dụng đối với robot được lắp ráp hoàn chỉnh ở nước ngoài mà còn với cả các robot được lắp ráp tại Mỹ nếu có hơn 35% linh kiện có nguồn gốc từ nước ngoài.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Chính quyền Tổng thống Trump đang thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp robot trong nước.

Hiện các doanh nghiệp như Boston Dynamics, Tesla, Figure AI và Agility Robotics đã sản xuất hoặc lắp ráp robot hình người tại Mỹ. Trong đó, Tesla chuẩn bị sản xuất hàng loạt robot Optimus, còn tập đoàn Hyundai có kế hoạch xây dựng một nhà máy sản xuất robot tại Mỹ với công suất dự kiến 30.000 sản phẩm mỗi năm.

Ngoài robot hình người và robot 4 chân, FCC cũng bổ sung các bộ biến tần (inverter) sản xuất ở nước ngoài vào danh mục hạn chế nhập khẩu do lo ngại những rủi ro tương tự đối với an ninh quốc gia.

Hiện phần lớn robot hình người bán tại Mỹ được sản xuất ở nước ngoài, đặc biệt là tại Trung Quốc, và chủ yếu được sử dụng trong các nhà máy sản xuất ôtô hoặc kho bãi.

Theo TTXVN