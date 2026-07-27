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Kêu gọi giảm căng thẳng ở khu vực Biển Đỏ

Căng thẳng tại khu vực Biển Đỏ tiếp diễn khi lực lượng Houthi tại Yemen phóng tên lửa nhằm vào lãnh thổ Saudi Arabia và liên quân Arab do Saudi Arabia dẫn đầu không kích nhiều mục tiêu của Houthi. Trước diễn biến nguy hiểm tại khu vực này, Liên hợp quốc và nhiều nước kêu gọi các bên giảm căng thẳng.

Kêu gọi giảm căng thẳng ở khu vực Biển Đỏ

Một con tàu bị lực lượng Houthi tấn công ngoài khơi cách thành phố al-Hudaydah của Yemen khoảng 64 hải lý về phía Tây Bắc, trên Biển Đỏ. Ảnh: IRNA/TTXVN

Người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric ra tuyên bố lên án Houthi tấn công tàu thương mại trên Biển Đỏ, nhấn mạnh rằng mọi hành động tấn công tàu dân sự đều có nguy cơ dẫn tới hậu quả nghiêm trọng đối với an toàn của thủy thủ đoàn, an ninh khu vực và thương mại toàn cầu. Các vụ tấn công tiếp diễn không chỉ làm gia tăng nguy cơ đối đầu quân sự, mà còn đe dọa trực tiếp đời sống dân thường ở nhiều quốc gia phụ thuộc tuyến vận tải huyết mạch qua Biển Đỏ.

Phát biểu ngày 25/7, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi khẳng định “không có giải pháp quân sự nào cho cuộc xung đột leo thang giữa Saudi Arabia và Houthi ở Yemen”. Iran kêu gọi các bên đối thoại và Tehran sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho bất kỳ cuộc đàm phán nào giữa các bên.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Badr Abdelatty có cuộc điện đàm với người đồng cấp Saudi Arabia, Thái tử Faisal bin Farhan Al Saud, thảo luận về nỗ lực giảm căng thẳng ở Biển Đỏ.

Theo nhandan.vn


Theo nhandan.vn

 Từ khóa: Lực lượng Houthi tại Yemen Căng thẳng Biển Saudi arabia Tổng thư ký liên hợp quốc Phóng tên lửa Không kích Mục tiêu Lãnh thổ Người phát ngôn
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