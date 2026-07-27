UNESCO công nhận Di sản thế giới thứ 9 của Thái Lan

Wat Phra Mahathat Woramahawihan, ngôi chùa tại tỉnh Nakhon Si Thammarat ở miền nam Thái Lan, được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) vinh danh là Di sản thế giới. Đây là Di sản thế giới thứ 9, Di sản Văn hóa thế giới thứ 6 và cũng là Di sản thế giới đầu tiên ở miền nam của Thái Lan.

Wat Phra Mahathat Woramahawihan được UNESCO vinh danh là Di sản Thế giới. Ảnh: Tổng Cục Du lịch Thái Lan

Tại Kỳ họp lần thứ 48 ở Busan, Hàn Quốc ngày 25/7, Ủy ban Di sản thế giới thuộc UNESCO công nhận Wat Phra Mahathat Woramahawihan là Di sản thế giới theo các tiêu chí (ii) và (vi) dành cho di sản văn hóa.

Dẫn đầu đoàn đại biểu Thái Lan tham dự kỳ họp, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Thái Lan Suchart Chomklin nhấn mạnh, Wat Phra Mahathat Woramahawihan được ghi danh vì những giá trị toàn cầu nổi bật, phản ánh sự giao lưu và kết nối văn hóa, nghệ thuật và tôn giáo ở khu vực qua hơn 1.500 năm.

Ông Suchart Chomklin cho biết, các hoạt động tôn giáo và phong tục tập quán ở địa phương vẫn diễn ra ở ngôi chùa cho đến ngày nay.

Theo ông Suchart Chomklin, việc Wat Phra Mahathat Woramahawihan được ghi danh là thành quả nhiều năm nỗ lực của Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các cơ quan hữu quan của Thái Lan trong việc chuẩn bị hồ sơ đề cử và trình bày trước Ủy ban Di sản thế giới.

Ông Suchart Chomklin nhấn mạnh, điều này thể hiện các chính sách của Chính phủ Thái Lan trong việc bảo tồn và nâng các di sản văn hóa và thiên nhiên của nước này lên tầm quốc tế.

Ông Suchart Chomklin khẳng định, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Văn hóa và các cơ quan hữu quan của Thái Lan tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý, cũng như thúc đẩy du lịch bền vững và sự tham gia của cộng đồng trong việc bảo tồn Wat Phra Mahathat Woramahawihan.

Đoàn đại biểu Thái Lan tại Kỳ họp lần thứ 48 ở Busan, Hàn Quốc. Ảnh: Bộ Ngoại giao Thái Lan

Bộ trưởng Văn hóa Thái Lan Sabeeda Thaised cho rằng, quyết định của UNESCO khẳng định Wat Phra Mahathat Woramahawihan không chỉ là một di sản văn hóa của Thái Lan mà là của cả nhân loại.

Bà Sabeeda Thaised nhấn mạnh, đây vừa là niềm tự hào vừa là trách nhiệm của Thái Lan trong việc bảo tồn ngôi chùa cho các thế hệ tương lai. Bà Sabeeda Thaised mong muốn du khách đến tham quan Wat Phra Mahathat Woramahawihan để có thể cảm nhận được những giá trị văn hóa đặc sắc của nơi đây.

Theo UNESCO, Wat Phra Mahathat Woramahawihan đóng vai trò là một trung tâm Phật giáo quan trọng ở khu vực từ thế kỷ VIII. Ngôi chùa cho thấy sự giao thoa giữa nhiều tôn giáo và kiến ​​trúc từ Ấn Độ, Sri Lanka, Myanmar...

Dựa trên những giá trị này, ngôi chùa cũng mang đến những ảnh hưởng sâu rộng đối với nghệ thuật và kiến ​​trúc trên khắp Thái Lan và khu vực Đông Nam Á.

Các hoạt động tôn giáo và truyền thống địa phương vẫn được duy trì tại ngôi chùa hơn 1.500 năm qua, như nghi lễ quấn vải quanh bảo tháp hằng năm, điệu múa Nora...

Nằm ở trung tâm của Wat Phra Mahathat Woramahawihan là bảo tháp Phra Borommathat Chedi hình chuông với đỉnh tháp được phủ vàng. Bảo tháp được bao quanh bởi 153 bảo tháp phụ, cùng với nhiều di tích lịch sử lưu giữ di sản phong phú về lịch sử, nghệ thuật và nền văn minh của Thái Lan.

Trước đó, Thái Lan đã được UNESCO vinh danh với năm Di sản Văn hóa thế giới là: Thành phố lịch sử Ayutthaya (1991), Thị trấn lịch sử Sukhothai và các thị trấn lịch sử liên quan (1991), Di chỉ khảo cổ Ban Chiang (1992), Thị trấn cổ Si Thep và các di tích thời Dvaravati liên quan (2023) và Phu Phrabat, một minh chứng cho truyền thống chế tác đá Sima của thời Dvaravati (2024).

Ba Di sản Thiên nhiên thế giới của Thái Lan được UNESCO công nhận là: Khu bảo tồn động vật hoang dã Thungyai-Huai Kha Khaeng (1991), Khu quần thể rừng Dong Phayayen-Khao Yai (2005) và Khu quần thể rừng Kaeng Krachan (2021).

Theo nhandan.vn