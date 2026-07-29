Động đất tại Nhật Bản: Cộng đồng người Việt vẫn an toàn

Hiện có khoảng 1.330 người Việt Nam đang học tập và làm việc tại các tỉnh Kumamoto, Nagasaki và các khu vực lân cận, đến nay, chưa ghi nhận trường hợp nào thương vong hoặc bị thiệt hại nghiêm trọng.

Thiệt hại sau động đất tại trung tâm mua sắm Aeon Mall ở tỉnh Kumamoto, Nhật Bản ngày 28/7/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã nhanh chóng triển khai công tác theo dõi và hỗ trợ cộng đồng sau trận động đất có độ lớn 7,1 xảy ra chiều 28/7 tại tỉnh Kumamoto, Tây Nam Nhật Bản.

Theo xác nhận của đại diện Đại sứ quán, đến nay chưa ghi nhận trường hợp nào thương vong hoặc bị thiệt hại nghiêm trọng do trận động đất trên.Trao đổi với phóng viên, ông Trần Vũ, Bí thư thứ hai, Trưởng ban Quản lý lao động, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, cho biết ngay sau khi xảy ra động đất, Ban Quản lý lao động đã liên hệ với các nghiệp đoàn và doanh nghiệp tiếp nhận tại tỉnh Kumamoto, Nagasaki và các khu vực lân cận để nắm bắt tình hình.

Theo ông Trần Vũ, hiện có khoảng 1.330 lao động và thực tập sinh Việt Nam đang làm việc tại các địa phương này. Đến nay, chưa ghi nhận trường hợp nào thương vong hoặc bị thiệt hại nghiêm trọng do trận động đất.

Thông tin cập nhật từ cộng đồng du học sinh cũng cho biết hiện nay các em ở khu vực Kumamoto và lân cận (Fukuoka, Kyushu) vẫn ổn định và an toàn. Hiện các em đang giữ liên lạc chặt chẽ với nhau để nắm bắt tình hình.

Về phía chính phủ Nhật Bản, Thủ tướng Sanae Takaichi đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ huy ứng phó thảm họa tại Văn phòng Thủ tướng trong tối cùng ngày.Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Takaichi cho biết đến thời điểm hiện tại đã ghi nhận những thiệt hại đáng kể, gồm thương vong về người, nhà cửa bị sập và hư hỏng cơ sở hạ tầng giao thông.

Bà cho biết Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã triển khai khoảng 3.600 binh sỹ tới khu vực xảy ra động đất để tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn. Thủ tướng chỉ đạo các lực lượng chức năng ưu tiên tối đa việc tìm kiếm, cứu hộ, bảo đảm an toàn cho người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại, đồng thời cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm để người dân tại các khu sơ tán duy trì sinh hoạt.

Liên quan đến vụ nổ xảy ra tại trung tâm thương mại AEON Mall Kumamoto sau trận động đất, Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản cho biết hiện vẫn chưa liên lạc được với khoảng 20-30 nhân viên của trung tâm này. Trước đó, vụ nổ đã khiến nhiều người bị thương và được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều người mắc kẹt do một phần tầng hai của tòa nhà bị sập. Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi cho biết đã chỉ thị Trung đoàn cơ động phản ứng nhanh thuộc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản khẩn trương triển khai công tác cứu hộ tại AEON Mall Kumamoto.

Trong cuộc họp báo lần thứ hai tối cùng ngày, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết sau trận động đất độ lớn 7,1 đã ghi nhận thêm 61 dư chấn có cường độ từ cấp 1 trở lên, cho thấy hoạt động địa chấn vẫn đang diễn ra rất mạnh và trên phạm vi ngày càng mở rộng.

JMA cảnh báo có thể tiếp tục xuất hiện các rung chấn mạnh trong thời gian tới, đồng thời khuyến cáo người dân đề phòng nguy cơ sóng thần nếu xảy ra động đất lớn dưới đáy biển.

Theo TTXVN