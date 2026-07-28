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Cháy rừng lan rộng tại nhiều nước châu Âu

Châu Âu đang đối mặt đợt nắng nóng mới và các vụ cháy rừng nghiêm trọng. Pháp, Tây Ban Nha và Italia nỗ lực ứng phó với các đám cháy rừng quy mô lớn.

Cháy rừng lan rộng tại nhiều nước châu Âu

Khói bốc lên từ đám cháy rừng ở Tây Ban Nha.

Lực lượng cứu hỏa tại Pháp và Tây Ban Nha tiếp tục chống chọi các đám cháy rừng lớn nhất trong nhiều năm qua. Tính đến thời điểm này, hơn 325.000 người tại Pháp và Tây Ban Nha đã phải sơ tán.

Một trong những vụ cháy rừng nghiêm trọng nhất trong những năm gần đây đang hoành hành tại tỉnh Gironde, tây nam nước Pháp, và đang lan tới thành phố Bordeaux, buộc khoảng 250.000 người phải sơ tán.

Với diện tích bị thiêu rụi lên tới 42.000ha, đám cháy tạo ra hiện tượng “mây lửa” khổng lồ - khối mây hình thành do sức nóng của đám cháy khiến lửa lan nhanh và khó kiểm soát.

Vụ cháy gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông. Khoảng 40.000 khách du lịch tại 45 khu cắm trại ở Gironde và Landes đã được sơ tán.

Tại Tây Ban Nha, khoảng 75.000 người dân phải sơ tán khỏi khu vực Madrid (tỉnh Avila), Toledo và vùng Castellon thuộc miền đông Valencia do các đám cháy rừng lan rộng. Lực lượng cứu hỏa Tây Ban Nha đang nỗ lực dập tắt một đám cháy mới, trong khi 15.000 người đã phải sơ tán.

Tại Italia, cháy rừng cũng bùng phát ở vùng Puglia, miền nam nước này vào ngày 26/7, buộc hơn 400 khách du lịch và người dân phải sơ tán bằng đường biển khỏi khu vực thị trấn ven biển Peschici.

Theo nhandan.vn


Theo nhandan.vn

 Từ khóa: Châu Âu Tây ban nha Đám cháy Nghiêm trọng Sơ tán cháy rừng lan rộng Vụ cháy Italia Nắng nóng Khách du lịch
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