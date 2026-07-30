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Thúc đẩy hòa bình lâu dài tại Trung Đông

Tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Mỹ, dưới sự chủ trì của Cộng hòa Dân chủ Congo, nước giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tháng 7, Hội đồng Bảo an đã tổ chức phiên thảo luận mở về “Tình hình Trung Đông, bao gồm cả vấn đề Palestine”.

Thúc đẩy hòa bình lâu dài tại Trung Đông

Quang cảnh một cuộc họp về tình hình Palestine tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York Mỹ. Ảnh: THX

Phiên thảo luận có sự tham dự của đại diện đến từ hơn 60 quốc gia thành viên Liên hợp quốc.

Tại phiên họp, nhiều ý kiến cho rằng, cuộc khủng hoảng tại khu vực Trung Đông, dù đang trong giai đoạn hạ nhiệt, vẫn tiềm ẩn nguy cơ tái bùng phát. Những diễn biến tại Gaza và Bờ Tây tiếp tục làm suy giảm nghiêm trọng triển vọng thực hiện giải pháp hai Nhà nước. Các nước kêu gọi duy trì các thỏa thuận ngừng bắn; bảo đảm người dân được tiếp cận viện trợ nhân đạo đầy đủ, an toàn và không bị cản trở; bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự, đồng thời đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột và thúc đẩy một giải pháp chính trị lâu dài.

Đại diện Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình trạng xung đột và bất ổn tiếp diễn nhất là ở vùng Vịnh, Eo biển Hormuz, Dải Gaza, Bờ Tây và miền nam Liban. Xung đột và bất ổn gây tổn thất nghiêm trọng về người, cản trở hoạt động nhân đạo, làm gián đoạn thương mại và nguồn cung năng lượng, gia tăng bất ổn khu vực, đồng thời ảnh hưởng đến triển vọng đàm phán giữa Mỹ và Iran.

Đại diện Việt Nam hoan nghênh việc Mỹ và Iran nối lại đàm phán nhằm giải quyết bất đồng và chấm dứt xung đột; đánh giá cao nỗ lực của các bên trung gian trong việc duy trì kênh liên lạc, thúc đẩy tiến trình thương lượng, thực hiện các thỏa thuận đã đạt được.

Theo nhandan.vn


Theo nhandan.vn

 Từ khóa: trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York Cộng hòa Dân chủ Congo Khu vực Trung Đông Hội đồng bảo an liên hợp quốc Thảo luận Xung đột Hòa bình Dải Gaza Palestine Chủ tịch
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