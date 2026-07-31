Nắng nóng cực đoan làm gia tăng hạn hán, cháy rừng tại châu Âu

Nắng nóng kéo dài và tình trạng khô hạn nghiêm trọng đang khiến nhiều quốc gia châu Âu đối mặt với hạn hán và cháy rừng ngày càng nghiêm trọng, gây thiệt hại về người, môi trường và làm gia tăng áp lực đối với công tác ứng phó khẩn cấp.

Gió mạnh khiến các đám cháy rừng lan nhanh trên đảo Crete (Hy Lạp), đe dọa nhiều khu dân cư ở các thung lũng miền núi. Ảnh: Reuters

Tại Pháp, ngày 30-7, chính quyền tỉnh Orne đã gia hạn các biện pháp hạn chế sử dụng nước, đồng thời nâng 5 khu vực quản lý nguồn nước lên mức cảnh báo “khủng hoảng” - cấp cao nhất do nguy cơ thiếu nước. Người dân tại các khu vực này bị cấm tưới cây vào ban ngày và hạn chế nhiều hoạt động sử dụng nước không thiết yếu như rửa xe, vệ sinh mặt tiền nhà hay vỉa hè.

Tỉnh Côtes-d'Armor cũng đã ban bố cảnh báo hạn hán, yêu cầu người dân tăng cường tiết kiệm nước. Trong khi đó, tại khu vực Concarneau thuộc tỉnh Finistère, các nhà khoa học ghi nhận những tác động ngày càng rõ rệt của nắng nóng và hạn hán đối với hệ sinh thái. Nhiều dòng suối và ao hồ cạn nước sớm hơn bình thường, chim biển đối mặt với tình trạng thiếu nước, trong khi hệ sinh thái biển xuất hiện hiện tượng tảo bị tẩy trắng và nhiều dấu hiệu suy giảm đa dạng sinh học.

Không chỉ đối mặt với hạn hán, Hy Lạp cũng đang trải qua một trong những mùa cháy rừng nghiêm trọng nhất. Giới chức nước này xác nhận số người thiệt mạng đã tăng lên 3 người, trong đó có hai lính cứu hỏa bị mắc kẹt trong biển lửa trên đảo Crete và một lính cứu hỏa khác tử vong khi tham gia chữa cháy tại bán đảo Peloponnese.

Các vụ cháy rừng còn buộc hàng nghìn người phải sơ tán. Riêng tại đảo Crete, 51 người đã được giải cứu bằng đường biển khi ngọn lửa lan nhanh dưới tác động của gió mạnh cấp 8. Trên đảo Paros, nhà chức trách cũng phát cảnh báo khẩn cấp, yêu cầu người dân tại nhiều ngôi làng nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm khi đám cháy tiếp tục diễn biến phức tạp.

Giới chuyên gia cảnh báo, sự kết hợp giữa nắng nóng cực đoan, hạn hán kéo dài và gió mạnh đang làm gia tăng nguy cơ cháy rừng cũng như gây sức ép lớn lên nguồn nước và các hệ sinh thái trên khắp châu Âu. Những diễn biến này tiếp tục cho thấy tác động ngày càng rõ nét của các hiện tượng thời tiết cực đoan đối với khu vực.

https://hanoimoi.vn/nang-nong-cuc-doan-lam-gia-tang-han-han-chay-rung-tai-chau-au-1214509.html

Theo hanoimoi.vn