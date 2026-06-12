Xung đột tại Trung Đông: Tổng thống Mỹ cảnh báo tấn công mạnh Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chiếm đảo Kharg và các cơ sở hạ tầng dầu mỏ khác, đồng thời giành quyền kiểm soát hoàn toàn các thị trường dầu mỏ và khí đốt của Iran.

Cơ sở khai thác dầu của Iran trên đảo Khark. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo nước này sẽ tiến hành “đòn tấn công mạnh” nhằm vào Iran ngay trong đêm 11/6, đồng thời có kế hoạch kiểm soát đảo Kharg và các cơ sở hạ tầng dầu mỏ quan trọng của Iran trong tương lai.

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump viết: “Mỹ sẽ giáng đòn mạnh vào Iran trong đêm nay... Vào thời điểm nào đó trong tương lai không xa, chúng tôi sẽ chiếm đảo Kharg và các cơ sở hạ tầng dầu mỏ khác, đồng thời giành quyền kiểm soát hoàn toàn các thị trường dầu mỏ và khí đốt của Iran."

Tổng thống Trump không đề cập đến cách thức Mỹ sẽ chiếm giữ các cơ sở dầu mỏ của Iran nhưng bất kỳ hành động nào như vậy cũng sẽ tiềm ẩn những hậu quả nghiêm trọng.

Trong tuyên bố cùng ngày, Bộ Ngoại giao Iran nhấn mạnh các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo đã vô hiệu hóa thỏa thuận ngừng bắn trên thực tế và Washington phải chịu trách nhiệm về những hậu quả từ hành động của mình.

Iran kịch liệt lên án chính quyền Mỹ vì đã tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran đêm 10/6, một hành động vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc. Iran quy trách nhiệm đối với những hậu quả nguy hiểm của hành động leo thang cho giới lãnh đạo Mỹ.

Truyền thông Iran đưa tin đã xảy ra một vụ nổ lớn ở ngoài khơi thành phố cảng Sirik trên eo biển Hormuz với nguyên nhân chưa được xác định.

Trong đất liền, tình hình an ninh cũng đang hết sức bất ổn. Lực lượng vũ trang Kuwait cho biết đã phát hiện và đánh chặn 24 thiết bị bay không người lái xâm nhập không phận trong 48 giờ qua, có gây thiệt hại vật chất nhưng không gây thương vong.

Tương tự, quân đội Jordan cũng thông báo các hệ thống phòng không và không quân của nước này đã đánh chặn và bắn hạ 20 tên lửa được phóng từ bên ngoài về phía khu vực Azraq thuộc tỉnh Zarqa ở miền Đông vào rạng sáng 11/6. Một số mảnh vỡ tên lửa rơi xuống mặt đất nhưng không gây thương vong và thiệt hại tài sản.

Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vừa thông báo tấn công một trung tâm chỉ huy của Mỹ tại Jordan, một trong những quốc gia đồng minh thân cận nhất của Mỹ tại Trung Đông và hiện có nhiều cơ sở quân sự Mỹ. Khu vực Azraq nằm gần một số căn cứ quân sự quan trọng của Jordan và các lực lượng đồng minh.

Kể từ khi nổ ra xung đột giữa Mỹ và Iran, Jordan đã nhiều lần phải kích hoạt các hệ thống phòng không để đối phó với tên lửa, thiết bị bay không người lái và các vật thể bay xâm phạm không phận nước này.

Jordan nhiều lần khẳng định sẽ không cho phép sử dụng lãnh thổ hay không phận của mình để làm chiến trường trong các cuộc xung đột khu vực.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Pakistan thông báo các nhà lãnh đạo nước này sẽ tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực trung gian nhằm chấm dứt xung đột Mỹ - Iran, đồng thời kêu gọi "giải pháp thông qua đàm phán."

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Tahir Andrabi nhấn mạnh: "Pakistan quan ngại sâu sắc về tình hình ở khu vực trước những leo thang gần đây... Chúng tôi cho rằng ngoại giao và đối thoại phải là những nguyên tắc định hướng để đạt được giải pháp thông qua đàm phán cho tất cả các vấn đề gây tranh cãi."

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cũng kêu gọi các bên lập tức chấm dứt hành động quân sự và nối lại đối thoại. Theo ông, đối đầu quân sự sẽ chỉ làm tình hình thêm trầm trọng và không giúp giải quyết triệt để các vấn đề hiện nay.

Theo TTXVN