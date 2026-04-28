Đảo Bali của Indonesia trước rủi ro từ Vành đai lửa Thái Bình Dương

Tàu du lịch neo đậu tại cảng Benoa, Bali. Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN

Trận động đất mạnh xảy ra tại Nhật Bản mới đây không chỉ gây chấn động khu vực Đông Bắc Á mà còn làm dấy lên lo ngại sâu rộng tại Đông Nam Á, đặc biệt là trên đảo du lịch nổi tiếng Bali của Indonesia - nơi được đánh giá có nguy cơ cao hứng chịu một “siêu động đất” trong tương lai.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, các chuyên gia địa chất nhấn mạnh trận động đất có độ lớn 7,7 vừa qua tại Nhật Bản đã khiến Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG) phải phát cảnh báo về khả năng gia tăng nguy cơ xảy ra các trận động đất mạnh hơn trong thời gian ngắn, dù xác suất vẫn ở mức thấp.

Điều đáng chú ý là Indonesia - trong đó có Bali - nằm trên cùng hệ thống kiến tạo thuộc “Vành đai lửa Thái Bình Dương,” nơi tập trung phần lớn các trận động đất và núi lửa hoạt động trên thế giới.

Chính vì vậy, mỗi biến động địa chấn lớn trong khu vực đều có thể làm gia tăng lo ngại dây chuyền.

BMKG gần đây cũng đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra một trận “siêu động đất” có thể đạt độ lớn tới 9 tại khu vực đứt gãy Sumba.

Theo các đánh giá khoa học, loại động đất này xảy ra khi các mảng kiến tạo bị “kẹt” lâu ngày bất ngờ trượt lên nhau, giải phóng năng lượng cực lớn - thường gây ra sóng thần và thiệt hại trên diện rộng.

BMKG dự báo các khu vực được chịu ảnh hưởng nặng nề nhất gồm có đảo Bali, đảo Sumba và quần đảo Flores - những điểm đến du lịch và là nơi đông dân cư.

Giới chức Indonesia nhấn mạnh các cảnh báo hiện tại mang tính đánh giá rủi ro, không phải dự báo thời điểm cụ thể. Điều này nhằm tránh gây hoang mang nhưng chính quyền và người dân vẫn nâng cao ý thức phòng ngừa.

Trên thực tế, riêng Bali đã ghi nhận hàng trăm trận động đất nhỏ mỗi năm - một dấu hiệu cho thấy hoạt động địa chất tại khu vực này luôn ở trạng thái “tiềm ẩn.”

Sự kiện tại Nhật Bản một lần nữa cho thấy mức độ liên kết chặt chẽ của các hệ thống địa chất trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Một trận động đất lớn không chỉ là thảm họa cục bộ, mà còn có thể làm thay đổi đánh giá rủi ro ở các quốc gia khác.

Đối với Đông Nam Á, đặc biệt là Indonesia - quốc gia thường xuyên đối mặt với thiên tai, các cảnh báo lần này là lời nhắc về nhu cầu cấp thiết trong việc nâng cao năng lực dự báo, ứng phó và quy hoạch đô thị an toàn trước các kịch bản thiên tai cực đoan.

Theo Vietnam+