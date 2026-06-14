Hỏa hoạn tại cảng của Nga do trúng UAV tấn công

Chính quyền khu vực miền Nam nước Nga hôm 13/6 cho biết cuộc tấn công UAV của Ukraine đã khiến một người thiệt mạng, gây cháy tại cảng Temryuk.

Cảng Temryuk của Nga nằm ở phía Đông Biển Azov, gần eo biển Kerch, ngăn cách lục địa Nga với bán đảo Crimea (Ảnh: Yandex Maps)

Theo giới chức Nga, ít nhất 3 người khác đã bị thương trong vụ tấn công UAV của Ukraine. Gần 100 người đã nỗ lực dập tắt đám cháy tại cảng Temryuk do cuộc tấn công gây ra. Cảng Temryuk là một cảng biển huyết mạch của Nga nằm ở phía Đông Biển Azov, gần eo biển Kerch, ngăn cách lục địa Nga với bán đảo Crimea, đóng vai trò là cửa ngõ xuất khẩu dầu khí, vật liệu xây dựng và nông sản quan trọng trong khu vực.

Cuộc tấn công UAV đã làm hư hại các công trình cảng Temryuk. Thống đốc vùng Krasnodar - ông Veniamin Kondratyev - đăng trên Telegram: “Do mảnh vỡ máy bay không người lái rơi xuống, hỏa hoạn đã bùng phát tại một nhà ga hàng hải, khiến một người đã thiệt mạng”.

Ông Kondratyev thông tin rằng theo báo cáo ban đầu, ít nhất 3 người đã bị thương do cuộc tấn công UAV và 96 người đã được điều động để dập lửa tại nhà ga hàng hải của cảng Temryuk.

Quân đội Nga cho biết lực lượng của họ đã bắn hạ tổng cộng 177 máy bay không người lái của Ukraine trong ngày 13/6.

Ukraine đã tăng cường chiến dịch tấn công sâu vào lãnh thổ Nga trong những tháng gần đây, tuyên bố đó là hành động đáp trả chính đáng cho các cuộc oanh tạc quy mô lớn của Moscow trong cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm. Kiev khẳng định quân đội Ukraine trước hết nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự và cơ sở hạ tầng năng lượng, qua đó loại bỏ nguồn thu từ nhiên liệu hóa thạch quan trọng khỏi ngân sách chiến tranh của Điện Kremlin.

Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng quân đội nước này đã tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông vận tải được quân đội Ukraine sử dụng và các địa điểm triển khai của đối phương trong 24 giờ qua.

"Máy bay tác chiến - chiến thuật, máy bay không người lái tấn công, tên lửa và pháo binh của lực lượng Nga đã tấn công vào các địa điểm lưu trữ máy bay không người lái tầm xa, cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông vận tải được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động của quân đội Ukraine. Những khu vực triển khai tạm thời của các lực lượng vũ trang Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 142 địa điểm cũng bị nhắm mục tiêu" - Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, Lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy 671 máy bay chiến đấu, 284 máy bay trực thăng, 161.718 máy bay không người lái của Ukraine. Bên cạnh đó, 662 hệ thống tên lửa đất đối không, 29.748 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 1.736 bệ phóng rocket đa nòng, 35.335 pháo dã chiến và súng cối, cùng 63.976 xe cơ giới quân sự đặc biệt của Ukraine cũng đã bị phá hủy.

Theo VOV