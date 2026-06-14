Triều Tiên tuyên bố vị thế quốc gia hạt nhân là “không thể đảo ngược”

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Ngày 14/6, Triều Tiên tuyên bố vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của nước này là “không thể đảo ngược” và là chìa khóa để đảm bảo ổn định khu vực.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (phải, phía trước) thăm nhà máy sản xuất vật liệu hạt nhân mới khánh thành. Ảnh: KCNA/TTXVN
Ngày 14/6, Triều Tiên tuyên bố vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của nước này là “không thể đảo ngược” và là chìa khóa để đảm bảo ổn định khu vực, bác bỏ lời kêu gọi phi hạt nhân hóa của phía Mỹ và các đồng minh.
Bình Nhưỡng đã nhiều lần khẳng định sẽ không từ bỏ kho vũ khí hạt nhân của mình. Đầu tháng này, bà Kim Yo Jong - người em gái quyền lực của nhà lãnh đạo Kim Jong Un - gọi chính sách hạt nhân của nước này là "đường lối không được lùi bước."
Triều Tiên đưa ra tuyên bố trên 2 ngày sau khi Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ kết thúc cuộc họp 3 bên tại Tokyo hôm 12/6, trong đó 3 nước tái khẳng định cam kết đối với mục tiêu phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời một quan chức nước này khẳng định: "Cho dù Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc có tranh cãi đến đâu, họ cũng sẽ không bao giờ thay đổi được vị thế hiện tại của Triều Tiên là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân."
Quan chức trên cũng viện dẫn việc Washington bán các hệ thống vũ khí cho Seoul và Tokyo như một lý do chính đáng cho việc Bình Nhưỡng theo đuổi chương trình hạt nhân của mình, mô tả đây là "sự đảm bảo an ninh vững chắc cho ổn định và hòa bình khu vực."
Triều Tiên đẩy nhanh chương trình vũ khí hạt nhân kể từ khi các cuộc đàm phán với Mỹ đổ vỡ năm 2019.
Theo Vietnam+
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