Ai Cập mở cửa thông quan, giải cứu hàng hóa mắc kẹt vì xung đột Trung Đông

Trong bối cảnh gián đoạn thương mại quốc tế, Ai Cập cho phép các lô hàng quá cảnh tại các cảng của nước này hoàn tất thủ tục hải quan mà không cần đăng ký trước trên hệ thống, hiệu lực 3 tháng.

Ai Cập mới đây cho phép các lô hàng quá cảnh tại các cảng của nước này hoàn tất thủ tục hải quan mà không cần đăng ký trước trên hệ thống Thông tin Hàng hóa Trước (ACI) của Cơ quan Hải quan Ai Cập (ECA). Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thương mại quốc tế.

Việc miễn đăng ký ACI trước khi vào các cảng Ai Cập sẽ có hiệu lực trong 3 tháng. Người đứng đầu Cơ quan Hải quan Ai Cập Ahmed Amoui cho biết trong trường hợp cần hoàn tất thủ tục hải quan, ưu tiên sẽ được dành cho các lô hàng đã bị chậm trễ do tác động từ xung đột.

Ai Cập hiện cũng đang chịu áp lực tạm thời về dòng vốn và gián đoạn chuỗi cung ứng quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, kể từ khi xung đột nổ ra gây ảnh hưởng tới một số quốc gia vùng Vịnh và Arab.

Bộ trưởng Tài chính Ahmed Kouchouk khẳng định Ai Cập đang nỗ lực đóng góp vào việc giải quyết khủng hoảng chuỗi cung ứng, đặc biệt trên các tuyến đường biển kết nối Liên minh châu Âu (EU) và vùng Vịnh Arab, nhằm thúc đẩy thương mại quốc tế.

Hệ thống ACI cho phép các nhà giao dịch hoàn tất thủ tục hải quan trước khi hàng hóa đến cảng, từ đó giúp xử lý khai báo nhanh hơn và kích hoạt các cơ chế thông quan trước. Ban đầu chỉ áp dụng cho cảng biển, hệ thống này đã được mở rộng sang vận tải hàng không từ tháng 1/2026.

Các nhà nhập khẩu, đại lý vận tải hàng không và môi giới phải đăng ký thông qua nền tảng kỹ thuật số Nafeza, bao phủ toàn bộ các tuyến thương mại. Các doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu của ACI được ưu tiên thông quan theo chương trình Nhà điều hành kinh tế được ủy quyền (AEO).

Hệ thống này đã giúp đơn giản hóa các thủ tục hải quan, số hóa hoạt động, giảm thời gian cũng như chi phí thông quan, giảm chi phí xác thực tài liệu ở nước ngoài, hạn chế tình trạng lô hàng bị từ chối do không tuân thủ quy định và tăng cường khả năng cạnh tranh thương mại của Ai Cập.

Cơ quan Hải quan Ai Cập còn có kế hoạch tích hợp trí tuệ nhân tạo vào ACI nhằm rút ngắn thời gian thông quan đối với các mặt hàng chiến lược như thực phẩm và thuốc men xuống còn 2 ngày, thay vì mức trung bình 5 ngày như năm 2025.

Nguồn TTXVN