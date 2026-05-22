Ngoại trưởng Mỹ thông báo tình hình đàm phán với Iran và ưu tiên của Tổng thống Trump

Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết có “tín hiệu tích cực” trong đàm phán với Iran, đồng thời cảnh báo Washington còn “các lựa chọn khác” nếu đàm phán thất bại.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu trong một cuộc họp báo. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ tối 21/5 cho biết cùng ngày Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói rằng đã xuất hiện “những tín hiệu tích cực” trong các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Mỹ và Iran, đồng thời cảnh báo Washington vẫn còn “những lựa chọn khác” nếu đối thoại thất bại.

Trong một phát biểu với phóng viên, Ngoại trưởng Rubio nói: “Có một số tín hiệu tích cực”, nhưng ông cũng nhấn mạnh: “Tôi không muốn quá lạc quan. Vì vậy, hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra trong vài ngày tới”.

Nói về các cuộc đàm phán với Iran, ông Rubio cho biết: “Tôi nghĩ chúng tôi đã đạt được một số tiến triển”. Tuy nhiên, người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ bổ sung: “Rõ ràng, chúng tôi đang làm việc với một hệ thống mà bản thân nó cũng có phần bị chia rẽ”.

Ông Rubio còn cho biết ưu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là “đạt được một thỏa thuận tốt”.

“Đó luôn là ưu tiên của ông ấy. Nếu chúng tôi có thể đạt được một thỏa thuận tốt, điều đó sẽ rất tuyệt vời. Tôi không ở đây để nói rằng điều đó chắc chắn sẽ xảy ra, nhưng tôi ở đây để nói rằng chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để xem liệu chúng tôi có thể đạt được nó hay không”, ông Rubio nói.

“Nhưng nếu chúng tôi không thể đạt được một thỏa thuận tốt, tổng thống đã nói rất rõ rằng ông ấy có những lựa chọn khác. Tôi sẽ không giải thích chi tiết đó là gì, nhưng mọi người đều biết đó là gì. Tuy nhiên, ưu tiên của ông ấy luôn là một thỏa thuận. Ưu tiên của ông ấy luôn là một sự đồng thuận. Ưu tiên của ông ấy luôn là ngoại giao”, Ngoại trưởng Mỹ nói thêm.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Trước đó, phát biểu với các phóng viên trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 19/5, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết chính quyền của Tổng thống Donald Trump vẫn tiếp tục đàm phán một cách thiện chí đồng thời khẳng định rõ rằng Iran sẽ không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân.

Ông Vance nhấn mạnh: “Phải có sự hợp tác từ cả hai phía”, và phía Mỹ “sẽ không chấp nhận một thỏa thuận cho phép Iran có vũ khí hạt nhân”.

Trích lời Tổng thống Trump, Phó Tổng thống Mỹ tiếp tục cảnh báo rằng Washington sẵn sàng nối lại hành động quân sự nếu ngoại giao sụp đổ.

“Như Tổng thống vừa nói với tôi, chúng tôi đã khóa mục tiêu và sẵn sàng khai hỏa”, ông Vance nói.

Theo Fox News, khi phát biểu với các phóng viên, ông Van còn tuyên bố: “Chúng tôi không muốn đi theo con đường đó. Nhưng Tổng thống sẵn sàng và có đủ khả năng để làm điều đó nếu cần thiết”.

Ông Vance cũng cho biết chính quyền của Tổng thống Trump hiện nhìn thấy hai khả năng, gồm đạt được một thỏa thuận thông qua đàm phán hoặc tái khởi động hành động quân sự.

Theo ông Vance, phía Mỹ cho rằng “Iran muốn đạt được một thỏa thuận” và Tổng thống đã yêu cầu đàm phán một cách thiện chí.

Tuy nhiên, ông Vance nhấn mạnh rằng ngoại giao sẽ không làm thay đổi yêu cầu cốt lõi của Washington liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran.

Trong một trích dẫn được tờ The India Times ngày 20/5 đăng tải, ông Vance chia sẻ: “Có một phương án B, và phương án B là chúng tôi có thể tái khởi động chiến dịch quân sự để tiếp tục theo đuổi mục tiêu và đạt được các lợi ích của Mỹ”.

“Nhưng đó không phải điều Tổng thống mong muốn. Và tôi cũng không nghĩ đó là điều Iran mong muốn”, ông Vance nói thêm.

Tàu thuyền ở eo biển Hormuz, gần thành phố cảng Bandar Abbas, Iran. Ảnh: The Guardian/TTXVN

Căng thẳng khu vực đã leo thang kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran ngày 28/2.

Tehran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công nhắm vào Israel cũng như các đồng minh của Mỹ tại vùng Vịnh, đồng thời phong tỏa eo biển Hormuz.

Một lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 8/4 thông qua vai trò trung gian của Pakistan, nhưng các cuộc đàm phán tại Islamabad từ ngày 11 - 12/4 đã không thể tạo ra một thỏa thuận lâu dài.

Sau đó, Tổng thống Trump đã gia hạn lệnh đình chiến vô thời hạn trong khi vẫn duy trì phong tỏa đối với các tàu đi đến hoặc rời khỏi các cảng của Iran qua eo biển Hormuz.

