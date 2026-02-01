Quốc tế
Iran tìm cách hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực

Iran vừa có những động thái ngoại giao quan trọng với Ai Cập, Qatar, đồng thời để ngỏ khả năng đàm phán trực tiếp với Mỹ để tránh một cuộc đối đầu vũ trang.

Iran tìm cách hạ nhiệt căng thẳng trong khu vựcTổng thống Iran Masoud Pezeshkian. (Nguồn: IRNA/TTXVN)

Trong bối cảnh khu vực Vùng Vịnh đang đứng trước những diễn biến khó lường, Iran vừa có những động thái ngoại giao quan trọng với Ai Cập, Qatar, đồng thời để ngỏ khả năng đàm phán trực tiếp với Mỹ để tránh một cuộc đối đầu vũ trang.

Ngày 31/1, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã điện đàm với người đồng cấp Ai Cập Abdel-Fattah al-Sisi.

Ông Pezeshkian khẳng định lập trường của Iran không tìm kiếm chiến tranh vì xung đột sẽ gây hại cho tất cả các bên, cả Mỹ và khu vực Trung Đông; và ưu tiên giải quyết mọi vấn đề dựa trên sự tôn trọng, bình đẳng và đối thoại không đe dọa.

Về phía Ai Cập, Tổng thống al-Sisi cam kết ủng hộ mọi sáng kiến giảm bớt căng thẳng, đồng thời cảnh báo các hệ quả tiêu cực đối với toàn khu vực nếu xung đột nổ ra.

Cùng ngày, Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar cũng đã đến Iran để gặp Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, ông Ali Larijani. Phía Qatar tiếp tục đóng vai trò cầu nối, thúc đẩy các giải pháp hạ nhiệt tình hình.

Ông Ali Larijani tiết lộ Iran đang chuẩn bị từng bước cho các cuộc đàm phán với Washington. Thông tin này trùng khớp với tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi ông xác nhận Tehran đang đàm phán với Washington và đề cập đến khả năng đạt được một thỏa thuận giữa hai bên.

Tuy nhiên, sự thiếu minh bạch từ phía Mỹ đang khiến các nước thuộc Hội đồng hợp tác Vùng Vịnh (GCC) lo ngại. Washington từ chối chia sẻ kế hoạch quân sự với các đồng minh khu vực vì lý do an ninh.

Trong khi đó, Saudi Arabia ra tuyên bố cứng rắn không cho phép Mỹ sử dụng không phận hay căn cứ quân sự trên lãnh thổ nước này để tấn công Iran.

Trong khi đó, Tổng thống Trump cảnh báo đang triển khai một hạm đội lớn và hùng hậu nhất từ trước đến nay tới gần bờ biển Iran.

Về phần mình, Iran cảnh báo nếu Mỹ hoặc Israel thực hiện bất kỳ hành động quân sự nào, hai nước sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sự an toàn của chính họ và cả khu vực Trung Đông.

Ngoài ra, Tehran cũng tổ chức các cuộc tập trận bắn đạn thật tại Eo biển Hormuz - tuyến đường năng lượng quan trọng của thế giới.

