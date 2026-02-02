Cán bộ, công chức được nhận ngay 10 tháng lương cơ sở khi về xã làm việc

Cán bộ, công chức được nhận ngay 10 tháng lương cơ sở khi về xã làm việc, căn cứ theo quy định tại Nghị định số 178/2024/NĐ-CP.

Điều 12 Nghị định số 178/2024/NĐ-CP quy định về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức tăng cường đi công tác ở cơ sở như sau:

Cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan trung ương và địa phương được cơ quan có thẩm quyền cử tăng cường đi công tác trong thời gian 3 năm ở cơ sở, được hưởng chính sách như sau:

1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức tăng cường đến làm việc tại cơ quan Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, được hưởng các chế độ sau:

a) Được tiếp tục hưởng tiền lương (bao gồm cả các khoản phụ cấp lương) theo vị trí việc làm trước khi được cơ quan, tổ chức, đơn vị cử đi.

b) Trợ cấp một lần bằng 10 tháng lương cơ sở tại thời điểm nhận công tác.

c) Trường hợp đơn vị công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được hưởng các chính sách, chế độ quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 18.10.2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (không hưởng trợ cấp quy định tại Điểm b Khoản này).

d) Sau khi cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ ở cơ sở, được tiếp nhận trở lại cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi cử đi hoặc được cơ quan có thẩm quyền bố trí công tác phù hợp không thấp hơn vị trí việc làm trước khi đi tăng cường ở cơ sở; đồng thời, được hưởng các chính sách sau:

Được nâng lương vượt một bậc (thời điểm giữ bậc lương mới được tính theo thời điểm giữ bậc lương cũ) nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc chức danh.

Được bộ, ban, ngành và tỉnh xem xét khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng.

Theo Bộ Nội vụ, Khoản 4 Điều 19 Nghị định số 178/2024 cũng đã quy định về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị xây dựng kế hoạch cử cán bộ, công chức viên chức thuộc thẩm quyền quản lý tăng cường đi công tác ở cơ sở.

Nếu có vướng mắc về chi trả chế độ trên, người được cử đi công tác cần liên hệ với cơ quan chức năng của địa phương để được giải quyết.

Theo laodong.vn