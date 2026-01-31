Nỗi lo điện yếu ở xã An Bình

An Bình là xã vùng sâu, vùng xa, điều kiện kinh tế và đời sống Nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Một trong những trở ngại lớn nhất của người dân địa phương hiện nay là tình trạng nguồn điện sinh hoạt yếu, không ổn định đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và tình hình sản xuất. Thực trạng điện yếu phần nào cũng tác động đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt đối với các thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Đường điện tự kéo tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn của người dân thôn An Phú, xã An Bình.

Cách trung tâm xã An Bình khoảng 6 km, dọc hai bên tuyến đường vào thôn An Phú là hệ thống đường dây điện do người dân tự kéo. Phần lớn các trụ điện được làm từ cây gỗ tạp, nhiều cột đã mục rỗng, tiềm ẩn nguy cơ gãy, đổ khi gặp mưa lớn hoặc gió mạnh. Đường dây điện được kéo sơ sài, nhiều đoạn võng thấp xuống mặt ruộng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, xảy ra tai nạn điện giật, chập cháy.

Anh Bùi Văn Nam, người dân thôn An Phú, xã An Bình chia sẻ: “Việc kéo điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất đã diễn ra trong nhiều năm. Dù chỉ sử dụng một số thiết bị điện thông thường, nhưng do nguồn điện không ổn định nên thường xuyên xảy ra tình trạng chập cháy, hư hỏng. Ngoài ra, khoảng cách kéo điện xa khiến điện năng tiêu hao lớn, hóa đơn tiền điện hằng tháng tăng cao”.

Hệ thống cột điện trên địa bàn đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ đổ, sập.

Tại gia đình bà Phạm Thị Hiếu, thôn An Phú, để khắc phục tình trạng điện yếu, gia đình đã phải đầu tư hơn 100 triệu đồng lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời - mức chi phí không phải hộ dân nào cũng có khả năng đáp ứng. Để bảo đảm an toàn và tiết kiệm, gia đình bà Hiếu kéo song song nguồn điện lưới và sử dụng kết hợp với hệ thống điện năng lượng mặt trời. Bà Hiếu cho biết: “Đối với gia đình tôi, điện không chỉ phục vụ sinh hoạt mà còn rất quan trọng cho việc chăn nuôi. Nguồn điện chập chờn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, gia đình tôi cũng như nhiều hộ dân trên địa bàn mong muốn hệ thống điện tại địa phương được quan tâm đầu tư, nâng cấp”.

Xã An Bình hiện có trên 4.000 hộ dân, gần 19.000 nhân khẩu, trong đó trên 200 hộ gặp khó khăn về điện sinh hoạt. Tình trạng sụt áp, điện yếu diễn ra phổ biến vào giờ cao điểm, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất, kinh doanh của người dân trên địa bàn. Tình trạng điện yếu tập trung chủ yếu tại các thôn: Trâm, Ninh Ngoại, Niếng, Thơi, Cui, Liên Ba... Trong đó, thôn An Phú là khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất.

Theo rà soát, trên địa bàn xã hiện có 56 trạm biến áp với tổng công suất lắp đặt 7.850 kVA. Phần lớn các trạm biến áp đã được đầu tư từ nhiều năm trước. Khảo sát thực tế cho thấy, hệ thống trạm biến áp và đường dây có công suất nhỏ, thiết bị xuống cấp. Tuy nhiên thực tế hiện nay, do nhu cầu sử dụng điện của người dân ngày càng cao, bán kính cấp điện lớn, dẫn đến tình trạng quá tải vào giờ cao điểm. Hệ thống đường dây kéo dài qua các khu dân cư phân tán, mật độ thấp cũng làm gia tăng tổn thất điện năng và gây sụt áp, ảnh hưởng đến chất lượng cung cấp điện.

Gia đình bà Phạm Thị Hiếu ở thôn An Phú đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời để khắc phục tình trạng điện yếu thường xuyên xảy ra.

Thực trạng điện yếu tại các xóm vùng sâu, vùng xa của xã An Bình đã gây bức xúc trong Nhân dân, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết phải sớm đầu tư, nâng cấp hệ thống lưới điện trong thời gian tới. Trước mắt, để tạm thời khắc phục, nhiều hộ dân phải kéo nguồn điện từ khu vực gần trạm biến áp về sử dụng, với chi phí dao động từ 3 - 5 triệu đồng tùy theo chủng loại, thiết bị. Những khó khăn này đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt và hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Trao đổi về vấn đề này, đồng chí Trần Đức Minh - Phó Chủ tịch UBND xã An Bình cho biết: “Tình trạng điện yếu đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân, đặc biệt tại các xóm cách xa trung tâm xã. Thời gian tới, địa phương đề xuất ngành điện sớm khảo sát, đánh giá tổng thể hiện trạng lưới điện, nhất là tại các khu vực thường xuyên xảy ra sụt áp. Đồng thời, mong muốn Nhà nước quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư cải tạo, nâng cấp lưới điện, bổ sung trạm biến áp mới tại những khu vực có nhu cầu sử dụng điện tăng cao; có cơ chế, chính sách hỗ trợ đối với các khu dân cư phân tán, mật độ thấp, nơi việc đầu tư lưới điện gặp nhiều khó khăn.

Trong thời gian chưa được đầu tư đồng bộ, xã đề nghị ngành Điện có giải pháp kỹ thuật tạm thời nhằm giảm thiểu tình trạng sụt áp, bảo đảm nhu cầu điện sinh hoạt thiết yếu phục vụ đời sống và sản xuất của Nhân dân”.

Đức Anh