146 cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2381/QĐ-UBND về việc công bố Danh sách cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và không có khả năng khắc phục theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại thời điểm đưa vào hoạt động đến trước ngày Luật PCCC và cứu nạn, cứu hộ có hiệu lực thi hành trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Thực tập chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh tại Trung tâm thương mại Vincom Plaza Việt Trì năm 2025.

Theo đó có 146 cơ sở không bảo đảm yêu cầu về PCCC và không có khả năng khắc phục theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại thời điểm đưa vào hoạt động đến trước ngày Luật PCCC và cứu nạn, cứu hộ có hiệu lực thi hành.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện việc đăng tải công khai danh sách 146 cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC và không có khả năng khắc phục theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại thời điểm đưa vào hoạt động đến trước ngày Luật PCCC và cứu nạn, cứu hộ có hiệu lực thi hành trên địa bàn tỉnh Phú Thọ qua các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở trong danh sách được công bố thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 43, Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và cứu nạn, cứu hộ.

Các cơ sở trong danh sách được công bố tổ chức thực hiện đúng quy định tại điểm c, d khoản 6 Điều 55 Luật PCCC và cứu nạn, cứu hộ.

Danh sách các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về PCCC và không có khả năng khắc phục theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại thời điểm đưa vào hoạt động đến trước ngày Luật PCCC và cứu nạn, cứu hộ có hiệu lực thi hành trên địa bàn tỉnh Phú Thọ: Q_khac_phuc_PCCC.pdf

