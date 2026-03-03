7 “siêu thực phẩm” mùa Xuân tốt nhất cho sức khỏe

Sau mùa đông, cơ thể cũng cần thay đổi về dinh dưỡng. Thay vì những bữa ăn giàu năng lượng, nặng nề, làm mới hệ tiêu hóa và làn da bằng 7 thực phẩm lành mạnh của mùa xuân.

Thực phẩm lành mạnh khi được lựa chọn đúng vào mùa xuân không chỉ là nguồn cung cấp dưỡng chất đơn thuần, mà còn là “chìa khóa” kích hoạt cơ chế tự chữa lành và thanh lọc tự nhiên của cơ thể.

Dưới góc độ khoa học, việc ưu tiên các loại rau củ thuận mùa giúp bạn hấp thụ trọn vẹn các dưỡng chất thực vật (phytonutrients) ở nồng độ cao nhất, hỗ trợ gan đào thải độc tố tích tụ và thúc đẩy quá trình trao đổi chất mạnh mẽ. Đặc biệt, sự tươi mới của thực phẩm lúc này còn tác động tích cực đến “trục não - ruột”, giúp cân bằng hệ vi sinh và cải thiện tâm trạng một cách rõ rệt.

1. Măng tây - siêu thực phẩm mùa xuân giúp làm sạch độc tố

Măng tây - loại rau mùa xuân làm sạch độc tố trong cơ thể.

Măng tây là một trong số các loại rau tốt nhất mùa xuân. Không chỉ chứa cực ít calo, măng tây còn là nguồn cung cấp vitamin K và folate dồi dào. Măng tây hoạt động như một chất lợi tiểu tự nhiên giúp cơ thể loại bỏ nước dư thừa và độc tố, giảm tình trạng đầy hơi, phù nề.

Hãy hấp hoặc nướng sơ măng tây để giữ trọn vẹn độ giòn và dưỡng chất.

2. Atisô giúp thanh lọc gan và hệ tiêu hóa

Mùa xuân là thời điểm atisô vào mùa rộ nhất. Trong loại hoa này chứa hai chất chống ô xy hoá cực mạnh là cynarin và silymarin. Atisô hỗ trợ quá trình giải độc gan, kích thích tiết mật giúp tiêu hóa chất béo hiệu quả hơn. Đây là thực phẩm cho những ai muốn thanh lọc cơ thể (detox).

Hãm trà atisô, atisô nấu canh (hầm với xương). Tuy nhiên, đừng nấu quá lâu (trên 2 tiếng) vì sẽ làm mất vitamin.

3. Dâu tây giàu chất oxy hóa giúp chống viêm và có làn da tươi sáng

Những quả dâu tây mọng đỏ chính là kho lưu trữ vitamin C và anthocyanin – chất chống oxy hóa tạo nên màu đỏ đặc trưng. Dâu tây bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của các gốc tự do, tăng sinh collagen cho làn da trắng sáng và ngăn ngừa viêm nhiễm bên trong cơ thể.

Cách tốt nhất ăn dâu tươi nguyên trái. Việc ép lấy nước sẽ làm mất đi lượng chất xơ quý giá và làm tăng tốc độ hấp thụ đường vào máu.

4. Rau chân vịt (cải bó xôi) hỗ trợ giảm cân và làm sạch đường ruột

Dù có quanh năm nhưng rau chân vịt mùa xuân thường mềm, ngọt và giàu dưỡng chất hơn cả. Cải bó xôi cung cấp sắt, canxi và vitamin A dồi dào. Với lượng chất xơ cao và calo thấp, đây là lựa chọn số 1 để hỗ trợ giảm cân và làm sạch đường ruột.

Nên ăn cải bó xôi bằng cách chần sơ qua nước sôi, làm nước ép, sinh tố kết hợp với trái cây giàu vitamin C (chanh, dứa, cam).

5. Củ cải trắng giải nhiệt

Với kết cấu giòn tan và vị cay nhẹ đặc trưng, củ cải mang đến sự sảng khoái tức thì cho bữa ăn mùa xuân. Củ cải trắng chứa các hợp chất thúc đẩy lưu thông dịch mật, hỗ trợ tiêu hoá cực tốt sau các bữa ăn nhiều dầu mỡ.

Ăn củ cải trắng sống là cách giữ lại 100% enzyme và vitamin C. Nước ép củ cải sống giúp làm sạch chất nhầy trong phổi và hỗ trợ gan chuyển hóa độc tố. Tuy nhiên, người có hệ tiêu hóa nhạy cảm, ăn sống dễ gây chướng bụng hoặc đau dạ dày. Củ cải trắng luộc/hầm làm sạch đường ruột, giảm tình trạng đầy hơi, chướng bụng.

6. Đậu Hà Lan bảo vệ sức khỏe tim mạch

Đậu Hà Lan kiểm soát mức cholesterol xấu và ổn định đường huyết, bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Đậu Hà Lan là nguồn cung cấp protein thực vật và chất xơ vô tận. Giúp kiểm soát mức cholesterol xấu và ổn định đường huyết, bảo vệ sức khỏe tim mạch một cách bền vững.

Nên chần sơ hoặc hấp đậu Hà Lan trong 3 - 5 phút để giữ lại tối đa vitamin C và các nhóm enzyme hỗ trợ tiêu hóa. Nấu nhừ sẽ làm phá vỡ cấu trúc chất xơ, khiến đường huyết dễ tăng nhanh hơn sau khi ăn.

7. Rau hẹ kháng khuẩn kháng viêm cho cơ thể

Vào mùa xuân, hẹ có hàm lượng dưỡng chất cao và hương vị thơm ngon nhất, chứa các hợp chất lưu huỳnh tương tự như tỏi nhưng dịu nhẹ hơn. Hẹ kháng khuẩn, kháng viêm và bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh từ môi trường giao mùa.

Hẹ sau khi hái rất nhanh bị héo và mất chất (đặc biệt là vitamin C), nên mua về và chế biến ngay trong ngày. Có thể ăn hẹ tươi cắt nhỏ, hấp cách thủy với đường phèn giúp sát khuẩn cổ họng. Hơn nữa nhờ lượng chất xơ dồi dào, ăn hẹ thường xuyên giúp làm sạch đường ruột và ngăn ngừa táo bón.

