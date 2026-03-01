Các nhà khoa học tìm ra cách kỳ lạ để đảo ngược bệnh tiểu đường

Trong nhiều năm qua, các nhà nghiên cứu đã quan sát thấy một xu hướng rõ rệt: Những người sống ở vùng cao, nơi không khí loãng hơn, nồng độ oxy thấp hơn, có tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường thấp hơn so với ở đồng bằng.

Quan sát trên đã được ghi chép đầy đủ, nhưng lý do tại sao vẫn luôn là điều bí ẩn. Giờ đây, nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Cell Metabolism đã hé lộ nguyên nhân bất ngờ, từ đó giải mã bí ẩn tại sao những người sống ở vùng cao có tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường thấp hơn, đồng thời chỉ ra các phương pháp điều trị mới, theo trang tin khoa học Science Daily.

Khám phá về “bể hút đường” bí ẩn

Nghiên cứu do các nhà khoa học tại Viện Gladstone, phối hợp với Đại học Colorado và Đại học Maryland (Mỹ), thực hiện, do tiến sĩ Isha Jain, dẫn đầu. Nhóm tác giả đã tiến hành các thử nghiệm trên chuột tiếp xúc với không khí có nồng độ oxy thấp. Kết quả cho thấy lượng đường trong máu của những con chuột này giảm rõ.

Khi các tác giả cho chuột ăn đường trong điều kiện thiếu oxy, lượng đường biến mất khỏi máu gần như ngay lập tức. Kiểm tra các cơ quan chính như cơ, não, gan, họ vẫn không tìm ra lý do.

Cuối cùng, họ đã phát hiện chính các tế bào hồng cầu đóng vai trò là “bể hút đường” - đã hấp thụ và sử dụng lượng lớn đường từ hệ tuần hoàn.

Họ nhận thấy trong môi trường thiếu oxy, hồng cầu bắt đầu hấp thụ lượng lớn đường từ máu mạnh mẽ như những miếng bọt biển hút đường.

Nghiên cứu sâu hơn cho thấy trong điều kiện thiếu oxy, chuột sản sinh ra nhiều hồng cầu hơn và mỗi tế bào riêng lẻ hấp thụ nhiều đường hơn so với trong điều kiện oxy bình thường.

Tại sao điều kỳ lạ lại xảy ra?

Các nhà nghiên cứu giải thích rằng khi thiếu oxy, các tế bào hồng cầu thay đổi cách trao đổi chất. Ngoài việc vận chuyển oxy, chúng sử dụng đường để tạo ra một phân tử giúp giải phóng oxy đến các mô hiệu quả hơn. Đồng thời, làm giảm lượng đường trong máu, dẫn đến giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Tiến sĩ Angelo D'Alessandro, đồng tác giả nghiên cứu, cho biết hồng cầu có thể chiếm phần lớn trong tổng lượng tiêu thụ đường của toàn cơ thể, đặc biệt là trong tình trạng thiếu oxy.

Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng tác dụng kỳ lạ này kéo dài trong nhiều tuần đến nhiều tháng sau khi chuột trở lại mức oxy bình thường.

Nhóm nghiên cứu kết luận rằng phát hiện này mở ra hướng đi hoàn toàn mới để kiểm soát đường huyết. Họ đã thử nghiệm cho chuột sử dụng thuốc HypoxyStat mô phỏng tác động của việc tiếp xúc với nồng độ oxy thấp. Kết quả cho thấy chuột bị tiểu đường được dùng loại thuốc này đã đảo ngược hoàn toàn tình trạng đường huyết cao, thậm chí vượt trội hơn các phương pháp điều trị hiện có - bằng cách huy động hồng cầu làm “bể hút đường”, theo Science Daily.

Có thể hiểu rằng cơ thể có một cơ chế kiểm soát đường huyết “ẩn” bên trong các tế bào hồng cầu. Sử dụng thuốc để tạo ra điều kiện tương tự không khí vùng cao thiếu oxy, có thể khiến hồng cầu tự động hút bớt lượng đường dư thừa trong máu, tạo ra liệu pháp điều trị tiểu đường mạnh mẽ và khác biệt hoàn toàn so với trước đây.

