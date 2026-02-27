Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân

Khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Lương y phải như từ mẫu”, Trung tâm Y tế khu vực Phúc Yên đã không ngừng đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, coi đây là nền tảng quan trọng để xây dựng đội ngũ cán bộ y tế vững về chuyên môn, sáng về y đức, tận tâm phục vụ người bệnh. Việc học và làm theo Bác không chỉ dừng ở nhận thức mà đã trở thành hành động cụ thể, xuyên suốt trong mọi hoạt động chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh (KCB) và chăm sóc sức khỏe Nhân dân trên địa bàn.

Cán bộ, nhân viên Trung tâm Y tế khu vực Phúc Yên luôn nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh.

Quán triệt sâu sắc, đưa việc học và làm theo Bác vào thực tiễn

Đồng chí Nguyễn Hữu Trung - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Phúc Yên cho biết: “Các nội dung học và làm theo Bác được Trung tâm đưa vào tiêu chuẩn thi đua, phù hợp với từng khoa, phòng. Căn cứ vào các nội dung Chỉ thị 05 và Chỉ thị số 01 của Bộ Chính trị, cán bộ, đảng viên của Trung tâm đã liên hệ với bản thân để đăng ký, xây dựng kế hoạch cá nhân phù hợp, tập trung vào các giải pháp nâng cao chất lượng KCB, cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, giảm bớt thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho người bệnh khi đi KCB, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ...

Bên cạnh đó, Trung tâm thường xuyên tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, nghiên cứu các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tập huấn về kỹ năng giao tiếp, chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử của cán bộ ngành Y tế. Đến nay, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đi vào nền nếp, có chiều sâu, trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, tạo sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động, góp phần thực hiện ngày càng tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân...”

Gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cán bộ, đảng viên Trung tâm Y tế khu vực Phúc Yên đã tích cực trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ; nỗ lực nghiên cứu khoa học, làm chủ các kỹ thuật mới, nâng cao chất lượng KCB; đổi mới tinh thần, thái độ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Trong bối cảnh đóng trên địa bàn có nhiều bệnh viện lớn, nguồn nhân lực và điều kiện triển khai kỹ thuật chuyên sâu còn hạn chế, Trung tâm đã tập trung đầu tư nhân lực, trang thiết bị, từng bước nâng cao chất lượng KCB bằng phương pháp y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại. Nhờ đó, trong năm 2025, Trung tâm đã thực hiện 4.331 lượt khám bằng y học cổ truyền, chiếm 7,4% tổng số lượt khám; số bệnh nhân điều trị nội trú bằng y học cổ truyền đạt 1.428 lượt, chiếm 25,7% tổng số bệnh nhân nội trú.

Các phương pháp như châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, phục hồi chức năng và sử dụng thuốc y học cổ truyền đã mang lại hiệu quả tích cực, đặc biệt đối với các bệnh lý cơ xương khớp, thần kinh, di chứng tai biến và bệnh mạn tính, góp phần giảm tải cho tuyến trên và tiết kiệm chi phí điều trị cho người bệnh.

Nâng cao y đức, đổi mới phong cách phục vụ người bệnh

Bác sĩ Khoa Răng Hàm Mặt - Mắt - Tai Mũi Họng được đào tạo chuyên sâu, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Thấm nhuần lời dạy của Bác về tinh thần không ngừng học tập, Trung tâm đặc biệt chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ y tế. Trong năm 2025, Trung tâm đã cử 5 cán bộ tham gia đào tạo dài hạn, gồm 1 tiến sĩ, 1 bác sĩ chuyên khoa II và 3 thạc sĩ; 35 cán bộ tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn; nhiều cán bộ được cử tham gia các chương trình chuyển giao kỹ thuật tại các bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến Trung ương.

Thông qua các chương trình đào tạo, đội ngũ cán bộ y tế từng bước nâng cao năng lực chuyên môn, làm chủ nhiều kỹ thuật mới, góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị. Bên cạnh nỗ lực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, đội ngũ cán bộ y tế Trung tâm luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, xây dựng hình ảnh người thầy thuốc tận tâm, thân thiện, gần gũi với người bệnh.

Cùng với đó, Trung tâm đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động chuyên môn. Hệ thống thông tin quản lý tiêm chủng, quản lý dân số và giám sát bệnh truyền nhiễm được vận hành hiệu quả, giúp theo dõi sát tình hình dịch tễ và chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Trong lĩnh vực KCB, Trung tâm đã nâng cấp hệ thống quản lý thông tin bệnh viện (HIS), triển khai phần mềm quản lý xét nghiệm (LIS), kết nối hệ thống đơn thuốc quốc gia, góp phần nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán, điều trị và quản lý hồ sơ bệnh nhân.

Đặc biệt, Trung tâm đã hoàn thành triển khai bệnh án điện tử theo đúng lộ trình của ngành Y tế, giúp giảm thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian cho người bệnh và nhân viên y tế, nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tính liên thông, chính xác và an toàn dữ liệu.

Với những giải pháp đồng bộ, chất lượng KCB tại Trung tâm ngày càng được cải thiện rõ rệt. Trong năm 2025, tổng số lượt khám ngoại trú đạt gần 59.000 lượt, đạt 107% so với cùng kỳ năm trước; số bệnh nhân điều trị nội trú đạt hơn 5.500 lượt, vượt 107% kế hoạch, công suất sử dụng giường bệnh đạt 112%.

Thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Song song với công tác KCB, Trung tâm Y tế khu vực Phúc Yên chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ y tế dự phòng, chỉ đạo tuyến, hỗ trợ chuyên môn cho các trạm y tế; tăng cường giám sát dịch tễ, chủ động phòng, chống các dịch bệnh nguy hiểm. Hiện Trung tâm đang quản lý, tư vấn điều trị cho 1.287 bệnh nhân tăng huyết áp và 2.414 bệnh nhân đái tháo đường. Riêng trong năm 2025 đã tổ chức khám sàng lọc cho hơn 27.000 lượt người.

Công tác tiêm chủng mở rộng được triển khai an toàn, đạt tỷ lệ cao. Tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ đạt 98,3%; tỷ lệ tiêm phòng viêm gan B sơ sinh đạt 93%; các loại vắc xin khác đều đạt trên 95%. Bên cạnh đó, công tác dân số và phát triển đạt nhiều kết quả tích cực với tỷ lệ sàng lọc trước sinh đạt 100%, sàng lọc sơ sinh đạt 96,5%, tỷ lệ tư vấn sức khỏe tiền hôn nhân đạt 97%.

Thời gian tới, Trung tâm Y tế khu vực Phúc Yên tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, coi đây là động lực nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ y tế vững chuyên môn, giàu y đức; mở rộng các dịch vụ kỹ thuật phù hợp với tuyến cơ sở; đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện bệnh án điện tử và tăng cường ứng dụng y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại, từng bước khẳng định vai trò là địa chỉ y tế tin cậy trên địa bàn.

Thuý Hường