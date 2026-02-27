Phát triển đồng bộ, hiện đại trong chăm sóc sức khỏe Nhân dân

Bằng nhiều giải pháp đồng bộ từ cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, đầu tư cơ sở vật chất, phát triển kỹ thuật chuyên sâu cho đến đổi mới phong cách, tinh thần, thái độ phục vụ... các cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) trong tỉnh không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng hình ảnh người thầy thuốc tận tâm, chuyên nghiệp, hết lòng vì sức khỏe Nhân dân.

Đội ngũ y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc từng bước làm chủ các kỹ thuật cao trong khám, chữa bệnh.

Đẩy mạnh cải cách hành chính

Trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia, mục tiêu xuyên suốt là mọi ứng dụng công nghệ đều phải hướng tới giảm thời gian chờ đợi, giảm thủ tục giấy tờ, tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế hiện đại cho người dân một cách nhanh chóng và công bằng.

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2025, ngành Y tế đã khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Kết quả, đến nay, 100% hồ sơ, văn bản hành chính được xử lý trên môi trường điện tử; toàn ngành áp dụng chữ ký số và phần mềm quản lý văn bản thống nhất; 90% cơ sở KCB tham gia liên thông thủ tục hành chính như giấy chứng sinh, giấy báo tử, khám sức khỏe lái xe...; 100% trạm y tế sử dụng phần mềm quản lý thông tin y tế, hệ thống tiêm chủng quốc gia, quản lý bệnh không lây nhiễm, chăm sóc bà mẹ trẻ em...

Tại các bệnh viện công lập và tư nhân trên địa bàn tỉnh đã triển khai Hồ sơ bệnh án điện tử theo quy định tại Thông tư số 13/2025/TT-BYT, Thông tư số 54/2017/TT-BYT của Bộ Y tế; 100% cơ sở y tế triển khai thực hiện các mô hình: Áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt, đăng ký KCB trên VNeID/CCCD, đẩy dữ liệu chuyển tuyến, giấy hẹn khám lại, khám sức khỏe lái xe. Bước đầu tỉnh đã hình thành mô hình bệnh viện số, bệnh viện thông minh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc, Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình. Đến nay, các cơ sở y tế đã khởi tạo được khoảng 1,3 triệu sổ Sức khỏe điện tử cá nhân, kết nối liên thông dữ liệu. Đây là bước chuyển căn bản từ quản lý hồ sơ giấy sang quản lý sức khỏe điện tử. Người dân không phải khai báo lại thông tin nhiều lần, còn bác sĩ thì nắm bắt nhanh tiền sử bệnh để đưa ra phác đồ chính xác nhất.

Việc thanh toán không dùng tiền mặt cũng được ngành Y tế triển khai tích cực. Hiện thanh toán trực tuyến đã thực hiện tại 60/60 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2025 đã có 61.512 khoản thanh toán với số tiền trên 201 tỷ đồng.

Tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ ngành Y tế luôn được nâng cao. Các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ. Cùng với đó, chất lượng KCB ngày càng được nâng lên, các kỹ thuật mới, hiện đại được triển khai tại các đơn vị, giúp người dân có thể dễ dàng tiếp cận được các phương pháp điều trị mới, chuyên sâu ngay tại tỉnh.

Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân

Không chỉ dừng lại ở cải cách thủ tục hành chính, ngành Y tế còn tăng cường nguồn lực cho cuộc cách mạng về chuyên môn, đưa những kỹ thuật y khoa hiện đại đến với người dân.

Sự thay đổi này không chỉ giúp cho công tác chăm sóc sức khỏe người dân hiệu quả mà còn giải phóng sức lao động cho đội ngũ y, bác sĩ. Thầy thuốc ưu tú, Bác sỹ CKII Lê Văn Tịnh - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc chia sẻ: “Giờ đây, chỉ với chiếc máy tính bảng, toàn bộ lịch sử bệnh lý của bệnh nhân hiển thị rõ ràng. Chúng tôi có thêm thời gian để lắng nghe và chăm sóc người bệnh được tốt hơn”.

Nhờ sự đầu tư mạnh mẽ vào trang thiết bị hiện đại như máy MRI 3.0 Tesla, máy cắt lớp vi tính 128 dãy, hệ thống xạ hình SPECT/CT... nhiều kỹ thuật chuyên sâu ngang tầm Trung ương đã được thực hiện tại tỉnh như: Can thiệp đặt stent, phẫu thuật tim hở; thực hiện thành công các ca ghép thận, thay khớp háng, khớp gối; hỗ trợ sinh sản, làm chủ kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF); trong điều trị ung bướu đã áp dụng phương pháp điều trị bằng gia tốc tuyến tính và phẫu thuật robot. Đặc biệt, mạng lưới Telehealth đã kết nối tận tuyến xã, giúp người dân vùng sâu, vùng xa vẫn được hội chẩn bởi các chuyên gia đầu ngành mà không cần chuyển tuyến, giảm thiểu chi phí và rủi ro.

Xác định con người là nhân tố quyết định, bên cạnh việc đào tạo chuyên khoa sâu, ngành Y tế còn chú trọng chương trình “Bình dân học AI” cho gần 3.000 cán bộ, đảm bảo 100% nhân viên y tế làm chủ được ít nhất một công cụ AI hỗ trợ công việc. Các chính sách thu hút nhân tài, bảo vệ quyền lợi và chăm lo đời sống tinh thần cho đội ngũ y bác sĩ cũng được thực hiện đồng bộ, giúp họ yên tâm “giữ lửa, yêu nghề”.

Tiến sĩ Lê Hồng Trung - Giám đốc Sở Y tế khẳng định: “Chúng tôi xác định công nghệ là công cụ để minh bạch hóa và tăng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khoẻ cho người dân. Chuyển đổi số và hiện đại hóa ngành Y tế tại địa phương không còn là khẩu hiệu, mà đã hiện hữu trong từng “nụ cười hài lòng” của người bệnh. Với quyết tâm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, ngành Y tế Phú Thọ quyết tâm xây dựng mô hình y tế thông minh, nơi mỗi người dân đều được bảo vệ sức khỏe một cách toàn diện và hiện đại nhất.

Ngọc Thắng