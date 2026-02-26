Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Chiều 26/2, Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ tổ chức kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2026). Dự kỷ niệm có lãnh đạo Sở Y tế, cùng cán bộ, y bác sĩ, người lao động bệnh viện.

Lãnh đạo Sở Y tế tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ.

Cán bộ, thầy thuốc, y bác sĩ, người lao động Bệnh viện đã ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành Y tế Việt Nam kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Hội nghị cán bộ ngành Y tế vào ngày 27/2/1955, Người căn dặn đội ngũ cán bộ y tế “Lương y như từ mẫu”.

Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ không ngừng lớn mạnh về quy mô và chất lượng chuyên môn. Đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, ứng dụng nhiều kỹ thuật chuyên sâu trong lĩnh vực sản phụ khoa và nhi khoa, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và các địa phương lân cận.

Thừa ủy quyền, lãnh đạo Sở Y tế trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Y tế ghi nhận, biểu dương những đóng góp của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện Sản Nhi tỉnh đã góp phần vào sự lớn mạnh của ngành Y tế tỉnh. Đề nghị Bệnh viện tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, giữ vững y đức, nâng cao y thuật, lấy sự hài lòng của người bệnh làm thước đo cao nhất. Hướng đến mục tiêu Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ ngày một lớn mạnh, đảm nhiệm chức năng vùng trong lĩnh vực sản phụ khoa và nhi khoa.

Lãnh đạo Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ tôn vinh các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác hiến máu nhân đạo.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đã được tôn vinh, khen thưởng.

Một số hình ảnh chương trình văn nghệ chào mừng:

Lê Hoàng