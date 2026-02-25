Tác động của dâu tây đối với huyết áp: Nên ăn bao nhiêu quả mỗi ngày để đạt hiệu quả?

Dâu tây chứa nhiều vitamin và dưỡng chất có lợi cho sức khỏe tổng thể. Thường xuyên bổ sung loại quả này vào chế độ ăn uống có thể giúp giảm huyết áp.

Dâu tây có thể giúp hạ huyết áp không?

Dâu tây chứa các hợp chất như anthocyanin và flavonoid, giúp hạ huyết áp.

Một số nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa việc thường xuyên ăn dâu tây và việc kiểm soát huyết áp. Dưới đây là những gì nghiên cứu hiện tại cho thấy:

Ở người lớn tuổi: Trong một nghiên cứu, các nhà nghiên cứu đã khảo sát 35 người lớn tuổi khỏe mạnh (tuổi trung bình 72) và phát hiện ra rằng những người ăn hai cốc dâu tây mỗi ngày đã giảm huyết áp tâm thu (áp lực trong động mạch khi tim bơm máu).

Ở những người có cholesterol cao nhẹ: Cholesterol cao là một yếu tố nguy cơ gây bệnh tim và các vấn đề sức khỏe khác. Một nghiên cứu trên những người mắc bệnh nhẹ cho thấy việc ăn dâu tây hàng ngày giúp giảm huyết áp.

Trong dân số nói chung: Trong một nghiên cứu tổng hợp về tác dụng của việc tiêu thụ các loại quả mọng đối với huyết áp, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy kết quả trái ngược nhau đối với dâu tây. Quả chokeberry, việt quất và mâm xôi có hiệu quả ổn định hơn.

Là một phần của chế độ ăn tốt cho tim mạch: Cùng với rau tươi, protein nạc và ngũ cốc nguyên hạt, trái cây như dâu tây là một phần của chế độ ăn kiêng DASH (Phương pháp ăn kiêng để ngăn ngừa tăng huyết áp). Tuân theo chế độ ăn DASH đã giúp giảm huyết áp hiệu quả ở cả những người bị và không bị huyết áp cao.

Điều gì khiến dâu tây tốt cho tim mạch?

Các nhà nghiên cứu tin rằng một số hợp chất trong dâu tây và các loại quả mọng khác có tác động đến huyết áp và thúc đẩy sức khỏe tim mạch. Chúng bao gồm:

Anthocyanin: Các flavonoid, hay các hợp chất thực vật, làm giảm sự co mạch (làm hẹp động mạch), cho phép máu lưu thông dễ dàng hơn và làm giảm huyết áp. Chúng cũng là chất chống ô xy hoá, bảo vệ tế bào khỏi bị tổn thương.

Proanthocyanidin: Các nghiên cứu đã liên kết việc giảm huyết áp với flavonoid này được tìm thấy trong dâu tây.

Flavanol: Các flavonoid này là chất chống oxy hóa mạnh được tìm thấy trong vỏ dâu tây. Một số nghiên cứu cho thấy flavanol trong ca cao có hiệu quả trong việc hạ huyết áp (mặc dù mối liên hệ giữa flavonoid trong dâu tây và huyết áp vẫn chưa được hiểu rõ).

Vitamin C: Dâu tây rất giàu vitamin C, một chất chống oxy hóa mạnh. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng việc bổ sung vitamin này giúp giảm cả huyết áp tâm thu và tâm trương.

Vitamin B9: Dâu tây là nguồn cung cấp vitamin B9 (folate) hàng đầu, giúp cơ thể hình thành hồng cầu và hỗ trợ chức năng tế bào. Một nghiên cứu sâu rộng đã chỉ ra rằng folate hàng ngày giúp bảo vệ hiệu quả chống lại huyết áp cao.

Chất xơ: Một cốc dâu tây chứa 3 gam (g) chất xơ. Việc tăng cường chất xơ trong chế độ ăn uống giúp giảm huyết áp và nguy cơ mắc bệnh tim, đau tim và các vấn đề khác. 10

Kali: Một khẩu phần dâu tây chứa 5 miligam (mg) kali, chất này giúp hạ huyết áp theo hai cách. Nó làm giảm tác dụng của natri (muối), chất gây tăng huyết áp, và làm giãn thành động mạch.

Nên ăn bao nhiêu quả dâu tây mỗi ngày?

Lượng trái cây khuyến nghị hằng ngày thay đổi theo độ tuổi và giới tính nhưng thường nằm trong khoảng từ 1,5 đến 2,5 cốc đối với người lớn. Khoảng tám quả dâu tây to tương đương với một cốc.

Các loại quả mọng như dâu tây có thể hỗ trợ một chế độ ăn uống lành mạnh toàn diện hơn. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng nhiều loại dâu tây khác nhau được chế biến theo nhiều cách khác nhau để đánh giá lợi ích của chúng đối với huyết áp.

Trong một nghiên cứu năm 2025 liên kết việc tiêu thụ dâu tây với việc giảm huyết áp và cải thiện chức năng nhận thức, các nhà nghiên cứu đã sử dụng lượng tương đương với hai cốc dâu tây tươi mỗi ngày. Trong nghiên cứu, họ đã cung cấp lượng dâu tây sấy khô tương đương với 26 g.

Việc bổ sung dâu tây vào chế độ ăn uống có thể hỗ trợ lối sống lành mạnh cho tim mạch và chế độ ăn kiêng DASH.

Ăn nhiều dâu tây có thể gây rủi ro không?

Dâu tây là một món ăn nhẹ lành mạnh và an toàn cho hầu hết mọi người. Tuy nhiên, vẫn có thể có rủi ro, đặc biệt nếu ăn với số lượng lớn:

Ợ nóng: Hàm lượng acid cao có thể gây khó chịu ở dạ dày, cảm giác nóng rát ở ngực hoặc trào ngược (acid dạ dày trào ngược lên), đặc biệt nếu bạn bị bệnh trào ngược dạ dày thực quản (GERD).

Các vấn đề về tiêu hóa: Ở một số người, hàm lượng chất xơ trong lượng lớn dâu tây có thể gây đau bụng, đầy hơi hoặc tiêu chảy (phân lỏng).

Thuốc trừ sâu: Dâu tây có thể hấp thụ thuốc trừ sâu trong quá trình sinh trưởng. Điều này có thể gây ra nhiều tác động đến sức khỏe, vì vậy lựa chọn dâu tây hữu cơ có thể an toàn hơn.

Dị ứng dâu tây: Phản ứng dị ứng gây ra nổi mề đay, ngứa ngáy, nghẹt mũi và phát ban. Hiếm khi, người bệnh bị sốc phản vệ, một trường hợp cấp cứu y tế gây sưng cổ họng, đau ngực và các triệu chứng khác.

Theo suckhoedoisong.vn