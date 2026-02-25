Cấp cứu xuyên đêm, mổ nội soi cứu bé 4 tháng tuổi thoát nguy cơ hoại tử ruột

Giữa những ngày đầu xuân, các bác sĩ tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt đã kịp thời phẫu thuật nội soi cấp cứu thành công cho một bệnh nhi mới 4 tháng tuổi bị lồng ruột nặng.

Trước đó, bé D.D.N.H. (4 tháng tuổi) xuất hiện quấy khóc từng cơn. Đến rạng sáng hôm sau, tình trạng trở nên nghiêm trọng khi bé đi ngoài ra máu - dấu hiệu cảnh báo lồng ruột muộn, có nguy cơ thiếu máu ruột nguy hiểm - nếu không xử lý kịp thời có thể gây hoại tử và phải cắt đoạn ruột. Qua siêu âm, các bác sĩ xác định bé bị lồng ruột. Do bệnh nhi quá nhỏ, lồng ruột đến muộn, khối lồng chặt, phương pháp tháo lồng bằng hơi không hiệu quả, ê-kíp đã quyết định mổ nội soi cấp cứu.

Ca phẫu thuật được thực hiện kịp thời, giúp bé tránh mổ mở, hạn chế nguy cơ dính ruột, bảo tồn tối đa đoạn ruột và rút ngắn thời gian hồi phục. Sau 5 ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhi ổn định và được xuất viện.

Đáng chú ý, đây là trường hợp thứ hai trong vòng 3 tháng qua phải phẫu thuật vì lồng ruột ở trẻ nhỏ tại bệnh viện, cho thấy bệnh lý này không hiếm gặp và có thể diễn tiến nhanh, nguy hiểm nếu phát hiện muộn.

Dấu hiệu cảnh báo sớm gồm: Quấy khóc từng cơn dữ dội, co chân lên bụng, bỏ bú, nôn, chướng bụng, đi ngoài ra máu hoặc phân nhầy máu như “thạch dâu”. Khi có các biểu hiện này, gia đình cần đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên môn càng sớm càng tốt để tránh biến chứng nặng nề.

Việc thực hiện thành công mổ nội soi cho bệnh nhi chỉ 4 tháng tuổi tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn sâu và khả năng xử trí cấp cứu nhi khoa kịp thời của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện hữu nghị Lạc Việt.

Ngọc Lan

Bệnh viện hữu nghị Lạc Việt