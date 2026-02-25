Cấp cứu xuyên đêm, mổ nội soi cứu bé 4 tháng tuổi thoát nguy cơ hoại tử ruột

{title}
{publish}
{head}
Giữa những ngày đầu xuân, các bác sĩ tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt đã kịp thời phẫu thuật nội soi cấp cứu thành công cho một bệnh nhi mới 4 tháng tuổi bị lồng ruột nặng.
Trước đó, bé D.D.N.H. (4 tháng tuổi) xuất hiện quấy khóc từng cơn. Đến rạng sáng hôm sau, tình trạng trở nên nghiêm trọng khi bé đi ngoài ra máu - dấu hiệu cảnh báo lồng ruột muộn, có nguy cơ thiếu máu ruột nguy hiểm - nếu không xử lý kịp thời có thể gây hoại tử và phải cắt đoạn ruột. Qua siêu âm, các bác sĩ xác định bé bị lồng ruột. Do bệnh nhi quá nhỏ, lồng ruột đến muộn, khối lồng chặt, phương pháp tháo lồng bằng hơi không hiệu quả, ê-kíp đã quyết định mổ nội soi cấp cứu.
Ca phẫu thuật được thực hiện kịp thời, giúp bé tránh mổ mở, hạn chế nguy cơ dính ruột, bảo tồn tối đa đoạn ruột và rút ngắn thời gian hồi phục. Sau 5 ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhi ổn định và được xuất viện.
Đáng chú ý, đây là trường hợp thứ hai trong vòng 3 tháng qua phải phẫu thuật vì lồng ruột ở trẻ nhỏ tại bệnh viện, cho thấy bệnh lý này không hiếm gặp và có thể diễn tiến nhanh, nguy hiểm nếu phát hiện muộn.
Dấu hiệu cảnh báo sớm gồm: Quấy khóc từng cơn dữ dội, co chân lên bụng, bỏ bú, nôn, chướng bụng, đi ngoài ra máu hoặc phân nhầy máu như “thạch dâu”. Khi có các biểu hiện này, gia đình cần đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên môn càng sớm càng tốt để tránh biến chứng nặng nề.
Việc thực hiện thành công mổ nội soi cho bệnh nhi chỉ 4 tháng tuổi tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn sâu và khả năng xử trí cấp cứu nhi khoa kịp thời của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện hữu nghị Lạc Việt.
Ngọc Lan
Bệnh viện hữu nghị Lạc Việt
baophutho.vn Trong dòng chảy hối hả của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư, ngành Y tế Đất Tổ đang chứng kiến những thay đổi sâu sắc, từ cung cách phục...
Điều gì thực sự diễn ra bên trong cơ thể khi chúng ta kiên trì ăn tỏi sống mỗi ngày? Liệu thói quen này có phải là “chìa khóa” giúp tăng cường miễn dịch và bảo vệ sức khỏe tim...
Dâu tây chứa nhiều vitamin và dưỡng chất có lợi cho sức khỏe tổng thể. Thường xuyên bổ sung loại quả này vào chế độ ăn uống có thể giúp giảm huyết áp.
baophutho.vn Mới đây, các bác sĩ tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt đã nội soi thành công, lấy dị vật đường tiêu hóa cho bé Đ.K.C (sinh năm 2019), trú tại xã...
baophutho.vn Với phương châm “Hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, Bệnh viện đa khoa Vĩnh Phúc đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao...
Khàn tiếng dai dẳng, nói nhanh mệt, giọng yếu dần theo thời gian là cảnh báo sớm của bệnh lý thanh quản. Các chuyên gia khuyến cáo người bệnh không nên chủ quan, việc trì hoãn...
Trà là loại thức uống tốt cho sức khỏe, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim và tăng tuổi thọ. Việc thêm những thứ không phù hợp vào trà có thể cản trở hoạt động của polyphenol và...