6 thứ làm mất chất chống oxy hóa trong trà nên tránh ngay lập tức

Trà là loại thức uống tốt cho sức khỏe, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim và tăng tuổi thọ. Việc thêm những thứ không phù hợp vào trà có thể cản trở hoạt động của polyphenol và flavonoid, dẫn đến giảm hiệu quả của trà.

Một số thành phần dưới đây thêm vào trà có thể làm giảm tính tốt cho sức khỏe của trà và trong một số trường hợp, thậm chí gây độc hại:

1. Cho quá nhiều kem hoặc sữa vào trà

Những lợi ích cho sức khỏe của việc uống trà có thể bắt nguồn từ các polyphenol và flavonoid có trong trà.

Kem hoặc sữa có thể làm giảm hàm lượng polyphenol trong trà. Do đó, một số chuyên gia sức khỏe khuyên bạn nên uống trà nguyên chất hoặc hạn chế thêm kem hay sữa vào trà. Mặc dù thêm sữa có thể làm cho trà có độ sánh mịn nhưng làm mất đi những lợi ích sức khỏe của trà.

Nếu bạn thực sự không thể uống trà mà không có sữa, một số chuyên gia về trà khuyên nên thêm sữa nóng vào trà ở bước cuối cùng và không nên pha trà quá lâu.

Việc thêm những thứ không phù hợp vào trà có thể cản trở hoạt động của polyphenol và flavonoid, dẫn đến giảm hiệu quả của trà.

2. Đường làm giảm hàm lượng polyphenol

Mặc dù thêm đường có thể làm cho trà ngọt hơn và dễ uống hơn nhưng nó cũng có thể làm giảm hàm lượng polyphenol. Để giữ nguyên chất lượng trà và bảo toàn các polyphenol, hãy thay thế đường bằng các loại gia vị ấm như quế để tạo hương vị.

3. Tinh dầu

Mặc dù tinh dầu thường được chiết xuất từ thực vật, bạn không nên cho rằng chúng hoàn toàn tự nhiên hoặc an toàn để uống. Hiện chưa có đủ bằng chứng chứng minh tinh dầu an toàn khi sử dụng, ngay cả khi chúng được quảng cáo là dùng đường uống.

Tinh dầu có tác dụng mạnh hơn nhiều so với việc thêm lá cây vào thức ăn hoặc đồ uống. Ví dụ, thêm một ít bạc hà tươi không giống như thêm một giọt tinh dầu bạc hà vào trà. Một giọt tinh dầu bạc hà tương đương với khoảng 26 tách trà bạc hà và có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng nếu tiêu thụ.

4. Nước cũ hoặc nước đã đun sôi trước đó

Để nước trong ấm đun nước rồi đun sôi lại sẽ không có lợi cho trà của bạn. Theo các chuyên gia về trà, bạn nên sử dụng nước giàu oxy để có được hương vị tốt nhất từ trà. Nếu nước để lâu hoặc đã đun sôi nhiều lần, trà của bạn sẽ bị nhạt vị.

Bạn cũng cần đảm bảo nước không quá nóng. Nước quá nóng có thể làm cháy các hợp chất trong trà. Tương tự, nếu nước không đủ nóng, các hợp chất tạo hương vị sẽ không được giải phóng vào trà một cách hiệu quả.

5. Túi trà

Hầu hết các chuyên gia về trà đều khuyên nên sử dụng trà lá rời thay vì trà túi lọc. Cách này tạo ra hương vị trà đậm đà, nồng nốt hơn và có thể tốt cho sức khỏe hơn.

Một nghiên cứu cho thấy uống trà được pha bằng túi trà có chứa nhựa có thể khiến bạn tiếp xúc với hàng tỷ hạt vi nhựa và nano nhựa. Mặc dù túi trà trông có vẻ không chứa nhựa nhưng nhiều loại lại chứa vi nhựa, khi tiếp xúc với nước nóng, sẽ được giải phóng vào trà, không tốt cho sức khỏe.

Một số nguyên liệu thêm vào như mật ong, quế, gừng... có thể làm tăng hương vị cho trà và mang lại một số lợi ích cho sức khỏe.

6. Chất tạo ngọt nhân tạo

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết việc sử dụng lâu dài các chất tạo ngọt nhân tạo như aspartame có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường, bệnh tim và tử vong. Còn Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) cho biết các chất tạo ngọt nhân tạo, đặc biệt là aspartame, có thể gây ung thư.

Vì lý do này, bạn nên hạn chế lượng tiêu thụ tổng thể và tránh thêm chất tạo ngọt vào trà. Thay vào đó, bạn nên thêm vào trà một số nguyên liệu để làm tăng hương vị cho trà và mang lại một số lợi ích cho sức khỏe như: chanh vàng, mật ong, quế, gừng, sữa thực vật, bạc hà...

Theo suckhoedoisong.vn