4 lời khuyên dinh dưỡng cho chế độ ăn uống lành mạnh và cân bằng sau Tết

{title}
{publish}
{head}
Đồ ăn Tết dư thừa, thiếu điều độ dễ gây tăng cân và hại sức khỏe. Vì vậy, ngay sau Tết cần có chế độ và phương pháp ăn uống lành mạnh và cân bằng.
Chế độ ăn uống lành mạnh và cân bằng là cách giúp cơ thể nhanh chóng phục hồi và loại bỏ những hệ lụy từ việc tiêu thụ quá mức thực phẩm giàu chất béo, đường bột trong những ngày Tết vừa qua.
Việc thiết lập lại thực đơn khoa học không chỉ hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru mà còn giúp ổn định đường huyết và thanh lọc các độc tố tích tụ lâu ngày. Đây còn là bước khởi đầu quan trọng để lấy lại vóc dáng thon gọn và duy trì một nền tảng sức khỏe bền vững cho cả năm mới.
1. Chế độ ăn uống lành mạnh và cân bằng là gì?
Chế độ ăn uống lành mạnh và cân bằng là một chế độ ăn cung cấp cho cơ thể các chất dinh dưỡng cần thiết để hoạt động chính xác. Ăn quá nhiều hoặc quá ít một thực phẩm nào đó đều có thể ảnh hưởng đến cơ thể. Chế độ ăn uống lành mạnh và cân bằng rất quan trọng vì các cơ quan và mô cần dinh dưỡng phù hợp để hoạt động hiệu quả. Không có dinh dưỡng tốt, cơ thể sẽ dễ bị bệnh, nhiễm trùng, mệt mỏi và hoạt động kém.
Để có được dinh dưỡng phù hợp từ chế độ ăn uống, nên tiêu thụ phần lớn lượng calo hàng ngày từ trái cây tươi, rau củ tươi, các loại ngũ cốc, cây họ đậu, quả hạch, protein nạc... Bạn nên đảm bảo sự đa dạng trong ăn uống. Đừng quên nạp đủ nước tinh khiết để cơ thể đào thải độc tố...
2. 4 lời khuyên cho chế độ ăn uống lành mạnh và cân bằng
Uống nhiều nước
Các buổi gặp gỡ ăn uống ngày Tết làm cho cơ thể mệt mỏi và mất nước do uống nhiều bia rượu, nước ngọt có gas. Sau Tết nên uống bù nước để bù đắp lại nước mất đi. Hãy uống ít nhất 2 lít nước hoặc một nửa trọng lượng cơ thể tính theo ml mỗi ngày. Giữ đủ nước sẽ giúp cơ thể chuyển hóa carbs đúng cách, loại bỏ natri dư thừa và giảm chướng bụng. Nước không có calo, giúp quản lý trọng lượng và ngăn ngừa tình trạng táo bón, sỏi thận.
Ăn nhiều rau xanh và trái cây
Sau Tết, hãy tăng gấp đôi lượng rau, cố gắng ăn 25 - 30 g chất xơ mỗi ngày. Các loại rau xanh, củ cải, bưởi, cam... chứa nhiều chất xơ giúp đốt cháy thực phẩm giàu calo dư thừa. Chất xơ và dưỡng chất thực vật sinh nhiệt không chỉ giúp dạ dày dễ chịu hơn mà còn hỗ trợ tiêu hóa, ngăn ngừa trào ngược acid và ổn định lượng đường trong máu hiệu quả.
Bổ sung protein thực vật
Hạn chế thực phẩm chế biến sẵn chứa nhiều natri và chất béo xấu. Các thực phẩm có nguồn gốc thực vật như các loại đậu, hạt mang đến nhiều lợi ích cho sức khoẻ tim mạch và đường huyết. Chúng chứa nhiều đạm và chất xơ giúp tạo cảm giác no lâu, đảm bảo dinh dưỡng cần thiết cho hoạt động chuyển hóa mà không gây áp lực lên cân nặng.
Thêm cá vào chế độ ăn uống
Sau Tết là thời điểm thích hợp tăng cường acid béo omega-3 có trong cá hồi, cá ngừ, cá rô phi... Các acid béo này giúp giảm thiểu mảng bám mạch vành, giảm mức chất béo trung tính và huyết áp. Tiêu thụ cá thường xuyên là cách tuyệt vời để bảo vệ hệ tim mạch và hồi phục năng lượng cho cơ thể sau những ngày ăn uống quá tải.
Thiết lập lại một chế độ ăn uống lành mạnh và cân bằng là cách tốt nhất để giảm sự mệt mỏi và những kilogam dư thừa sau Tết. Hãy bắt đầu từ những thay đổi nhỏ nhất như uống thêm một ly nước hay tăng thêm một phần rau xanh trong mỗi bữa ăn. Một cơ thể khỏe mạnh và tinh thần minh mẫn chính là nguồn năng lượng quý giá nhất để bắt đầu một năm mới đầy hanh thông và thành công.
VP biên soạn Theo suckhoedoisong.vn
Trà là loại thức uống tốt cho sức khỏe, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim và tăng tuổi thọ. Việc thêm những thứ không phù hợp vào trà có thể cản trở hoạt động của polyphenol và...
Tâm lý tiếc của thường khiến nhiều gia đình e ngại việc vứt bỏ thức ăn thừa sau Tết. Tuy nhiên, việc cố gắng giữ lại những món ăn lâu ngày trong tủ lạnh không chỉ làm mất đi...
Một bác sĩ nổi tiếng đã lưu ý những việc cần làm trong trường hợp bị đau tim khi ở nhà một mình.
Sau những ngày Tết ăn uống “thả ga” với bánh chưng, giò mỡ và đồ ngọt, để bắt đầu hành trình giảm cân một cách khoa học hãy ưu tiên ăn những thực phẩm dưới đây:
Các loại hạt cung cấp chất béo không bão hòa lành mạnh, chất xơ và protein, hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Ví dụ, quả óc chó rất giàu acid béo không bão hòa đa omega-3, một loại...
Sau những ngày tiệc tùng, không ít người vội vàng áp dụng chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt để lấy lại vóc dáng. Tuy nhiên, việc cắt giảm cực đoan liệu có thực sự cần thiết, hay cơ...
Làm sạch kép, giảm đường sữa, kiểm soát căng thẳng và tuyệt đối không nặn mụn là những nguyên tắc "vàng" để giải cứu làn da bùng phát mụn sau kỳ nghỉ Tết.