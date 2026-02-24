4 lời khuyên dinh dưỡng cho chế độ ăn uống lành mạnh và cân bằng sau Tết

Đồ ăn Tết dư thừa, thiếu điều độ dễ gây tăng cân và hại sức khỏe. Vì vậy, ngay sau Tết cần có chế độ và phương pháp ăn uống lành mạnh và cân bằng.

Chế độ ăn uống lành mạnh và cân bằng là cách giúp cơ thể nhanh chóng phục hồi và loại bỏ những hệ lụy từ việc tiêu thụ quá mức thực phẩm giàu chất béo, đường bột trong những ngày Tết vừa qua.

Việc thiết lập lại thực đơn khoa học không chỉ hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru mà còn giúp ổn định đường huyết và thanh lọc các độc tố tích tụ lâu ngày. Đây còn là bước khởi đầu quan trọng để lấy lại vóc dáng thon gọn và duy trì một nền tảng sức khỏe bền vững cho cả năm mới.

1. Chế độ ăn uống lành mạnh và cân bằng là gì?

Chế độ ăn uống lành mạnh và cân bằng là một chế độ ăn cung cấp cho cơ thể các chất dinh dưỡng cần thiết để hoạt động chính xác. Ăn quá nhiều hoặc quá ít một thực phẩm nào đó đều có thể ảnh hưởng đến cơ thể. Chế độ ăn uống lành mạnh và cân bằng rất quan trọng vì các cơ quan và mô cần dinh dưỡng phù hợp để hoạt động hiệu quả. Không có dinh dưỡng tốt, cơ thể sẽ dễ bị bệnh, nhiễm trùng, mệt mỏi và hoạt động kém.

Để có được dinh dưỡng phù hợp từ chế độ ăn uống, nên tiêu thụ phần lớn lượng calo hàng ngày từ trái cây tươi, rau củ tươi, các loại ngũ cốc, cây họ đậu, quả hạch, protein nạc... Bạn nên đảm bảo sự đa dạng trong ăn uống. Đừng quên nạp đủ nước tinh khiết để cơ thể đào thải độc tố...

2. 4 lời khuyên cho chế độ ăn uống lành mạnh và cân bằng

Uống nhiều nước

Uống đủ nước là thói quen ăn uống lành mạnh và cân bằng cốt lõi, giúp cơ thể trao đổi chất.

Các buổi gặp gỡ ăn uống ngày Tết làm cho cơ thể mệt mỏi và mất nước do uống nhiều bia rượu, nước ngọt có gas. Sau Tết nên uống bù nước để bù đắp lại nước mất đi. Hãy uống ít nhất 2 lít nước hoặc một nửa trọng lượng cơ thể tính theo ml mỗi ngày. Giữ đủ nước sẽ giúp cơ thể chuyển hóa carbs đúng cách, loại bỏ natri dư thừa và giảm chướng bụng. Nước không có calo, giúp quản lý trọng lượng và ngăn ngừa tình trạng táo bón, sỏi thận.

Ăn nhiều rau xanh và trái cây

Sau Tết, hãy tăng gấp đôi lượng rau, cố gắng ăn 25 - 30 g chất xơ mỗi ngày. Các loại rau xanh, củ cải, bưởi, cam... chứa nhiều chất xơ giúp đốt cháy thực phẩm giàu calo dư thừa. Chất xơ và dưỡng chất thực vật sinh nhiệt không chỉ giúp dạ dày dễ chịu hơn mà còn hỗ trợ tiêu hóa, ngăn ngừa trào ngược acid và ổn định lượng đường trong máu hiệu quả.

Bổ sung protein thực vật

Hạn chế thực phẩm chế biến sẵn chứa nhiều natri và chất béo xấu. Các thực phẩm có nguồn gốc thực vật như các loại đậu, hạt mang đến nhiều lợi ích cho sức khoẻ tim mạch và đường huyết. Chúng chứa nhiều đạm và chất xơ giúp tạo cảm giác no lâu, đảm bảo dinh dưỡng cần thiết cho hoạt động chuyển hóa mà không gây áp lực lên cân nặng.

Thêm cá vào chế độ ăn uống

Sau Tết là thời điểm thích hợp tăng cường acid béo omega-3 có trong cá hồi, cá ngừ, cá rô phi... Các acid béo này giúp giảm thiểu mảng bám mạch vành, giảm mức chất béo trung tính và huyết áp. Tiêu thụ cá thường xuyên là cách tuyệt vời để bảo vệ hệ tim mạch và hồi phục năng lượng cho cơ thể sau những ngày ăn uống quá tải.