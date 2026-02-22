Y tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Tăng huyết áp sau khi ăn, vì sao?

Tăng huyết áp sau khi ăn chủ yếu do chế độ dinh dưỡng như tiêu thụ quá nhiều muối (natri), bột ngọt, chất béo bão hòa hoặc caffeine và rượu bia. Ngoài ra, thói quen hút thuốc ngay sau bữa ăn cũng khiến mạch máu co lại, đẩy chỉ số huyết áp lên cao.

1. Mối liên hệ giữa ăn uống và huyết áp

Việc tiêu thụ thực phẩm có hàm lượng natri cao hoặc đồ uống chứa cồn hoặc caffeine có thể làm tăng huyết áp.

Cơ chế tự nhiên của cơ thể là đưa máu đến dạ dày và ruột để hỗ trợ quá trình tiêu hóa, điều này thường làm huyết áp tạm thời giảm xuống ở các bộ phận khác. Tuy nhiên, tăng huyết áp sau khi ăn dù không phải hiện tượng điển hình nhưng lại xảy ra khá phổ biến do thói quen tiêu thụ các loại thực phẩm và đồ uống nhất định.

Huyết áp cao (tăng huyết áp) được xác định khi lực máu đẩy vào thành động mạch cao hơn mức bình thường. Theo các tiêu chuẩn y khoa hiện nay, bất kỳ chỉ số nào từ 130/80 mmHg trở lên đều được coi là huyết áp cao.

2. Tại sao tăng huyết áp sau bữa ăn?

Tăng huyết áp sau khi ăn, vì sao?

Các loại thực phẩm giàu natri, rượu, caffeine có thể làm tăng huyết áp sau khi ăn.

Nguyên nhân chủ yếu không nằm ở hành động “ăn”, mà nằm ở “thứ bạn ăn”. Dưới đây là những thủ phạm chính:

Muối (natri): Đây là nguyên nhân hàng đầu. Ăn quá nhiều muối khiến cơ thể giữ nước, làm tăng áp lực lên mạch máu và gây tăng huyết áp tạm thời.

Bột ngọt (MSG): Thường có trong các món ăn chế biến sẵn hoặc đồ ăn nhà hàng, MSG có thể gây kích ứng hệ mạch máu làm chỉ số huyết áp tăng lên.

Đồ uống có caffeine và cồn: Trà, cà phê, nước ngọt có gas và rượu bia đều là những tác nhân gây co mạch hoặc kích thích nhịp tim, dẫn đến tăng huyết áp.

Thói quen hút thuốc: Nhiều người có thói quen hút thuốc ngay sau bữa ăn. Chất nicotine trong thuốc lá gây tăng huyết áp tức thì. Trong trường hợp này, huyết áp tăng là do thuốc lá chứ không phải do thực phẩm.

Lưu ý quan trọng: Không nên hút thuốc, uống rượu hoặc caffeine trong vòng 30 phút trước khi đo để đảm bảo kết quả chính xác nhất.

3. Cách điều trị và điều chỉnh lối sống

Nếu bạn nhận thấy chỉ số huyết áp thường xuyên ở mức cao sau khi ăn, việc thay đổi chế độ dinh dưỡng là ưu tiên hàng đầu:

Kiểm soát lượng natri (muối). Người bình thường: Nên tiêu thụ ít hơn 2.300 mg natri/ngày. Người bị tăng huyết áp: Các chuyên gia khuyên nên giảm xuống mức 1.500 mg/ngày.

Những thực phẩm cần hạn chế:

Thịt chế biến sẵn: Xúc xích, thịt nguội, thịt xông khói, giăm bông. Đồ đóng hộp: Súp đóng gói, nước dùng cô đặc, dưa muối. Gia vị: Tương cà, nước tương, nước sốt salad sẵn. Đồ ăn vặt: Khoai tây chiên, bánh quy mặn, bỏng ngô có muối.

Hãy tập thói quen đọc nhãn dinh dưỡng. Ưu tiên các sản phẩm có ghi nhãn: “Không chứa natri” (sodium-free), “Ít natri” (low sodium) hoặc “Không muối” (no salt).

4. Biến chứng nguy hiểm nếu không kiểm soát

Huyết áp cao sau khi ăn nếu diễn ra thường xuyên và không được điều trị sẽ trở thành mạn tính, dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng:

Hệ tim mạch: Đau tim, suy tim. Hệ thần kinh: Đột quỵ (tai biến mạch máu não). Thận: Bệnh thận mạn tính hoặc suy thận. Thị giác: Tổn thương mạch máu võng mạc gây mất thị lực.

Vì tăng huyết áp không bộc lộ triệu chứng, bạn cần chủ động:

Tự trang bị máy đo huyết áp tại nhà và ghi chép lại nhật ký huyết áp. Nếu chỉ số vẫn cao dù đã thay đổi chế độ ăn, hãy liên hệ ngay với bác sĩ. Bác sĩ có thể chỉ định thay đổi lối sống, duy trì cân nặng hợp lý hoặc sử dụng thuốc điều trị nếu cần thiết.

Huyết áp cao sau khi ăn là một tín hiệu cảnh báo từ cơ thể về chế độ dinh dưỡng và lối sống. Hãy lắng nghe cơ thể mình từ những thay đổi nhỏ nhất trên máy đo huyết áp để bảo vệ sức khỏe trái tim bền vững.

Theo suckhoedoisong.vn


Theo suckhoedoisong.vn

 Từ khóa: Tăng huyết áp Hút thuốc Tiêu thụ muối Huyết áp cao chế độ dinh dưỡng Thực phẩm Rượu bia Thay đổi Chất béo
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Chữa hội chứng “buồn chán hậu Tết”

Chữa hội chứng “buồn chán hậu Tết”
2026-02-22 07:47:00

Hội chứng buồn chán hậu Tết có thể làm nhiều người uể oải khi đi làm, dễ quên, khó tập trung... dẫn tới stress, làm việc kém hiệu quả, thậm chí một số trường hợp cần phải đi...

6 loại trái cây nhiều calo dễ gây tăng cân

6 loại trái cây nhiều calo dễ gây tăng cân
2026-02-21 12:31:00

Trái cây luôn được xem là biểu tượng của lối sống lành mạnh. Tuy nhiên, không phải loại trái cây nào cũng tốt cho người giảm cân. Có những loại quả chứa hàm lượng đường và năng...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long