6 loại trái cây nhiều calo dễ gây tăng cân

Trái cây luôn được xem là biểu tượng của lối sống lành mạnh. Tuy nhiên, không phải loại trái cây nào cũng tốt cho người giảm cân. Có những loại quả chứa hàm lượng đường và năng lượng cao có thể phá hỏng mọi nỗ lực ăn kiêng.

6 loại trái cây nên hạn chế nếu sợ tăng cân

Việc nhận diện những loại trái cây chứa nhiều calo, dễ gây tăng cân sẽ giúp bạn điều chỉnh cách ăn, để hoa quả thực sự là người bạn đồng hành chứ không phải kẻ thù của vóc dáng.

Sầu riêng

Sầu riêng được mệnh danh là vua của các loại trái cây nhiệt đới với hương vị nồng nàn và béo ngậy đặc trưng. Nhưng đi kèm với sự hấp dẫn đó là một lượng năng lượng khổng lồ mà ít loại quả nào sánh kịp.

Trong 100 g cơm sầu riêng có thể chứa từ 145 - 180 calo. Một múi sầu riêng cỡ trung bình thường nặng khoảng 200 g - 300 g, nghĩa là chỉ cần ăn một múi, bạn đã nạp vào cơ thể khoảng 300 - 500 calo, khẩu phần này tương đương với một bữa ăn chính hoặc hai bát cơm trắng đầy.

Sầu riêng chứa nhiều calo, chất béo, đường... là một loại quả gây tăng cân nhanh chóng.

Hơn nữa, sầu riêng chứa nhiều chất béo và đường fructose, glucose. Việc tiêu thụ sầu riêng quá mức không chỉ gây tăng cân nhanh chóng mà còn có thể gây nóng trong, nổi mụn.

Quả nhãn và quả vải

Nhãn và vải là hai loại quả đặc trưng của mùa hè nhưng thường có sẵn dưới dạng sấy khô trong dịp Tết. Với vị ngọt thơm và dễ ăn, chúng ta rất dễ rơi vào tình trạng ăn không kiểm soát.

Khoảng 8 - 10 quả vải hoặc nhãn sẽ cung cấp lượng calo tương đương với một bát cơm. Vấn đề lớn nhất của hai loại quả này là lượng đường cao nhưng lại rất ít chất xơ so với các loại trái cây khác. Khi ăn nhãn hay vải, lượng đường trong máu sẽ tăng vọt, kích thích cơ thể tiết insulin và đẩy nhanh quá trình tích tụ mỡ thừa, đặc biệt là vùng bụng.

Xoài chín

Xoài là loại trái cây yêu thích của nhiều người, nhưng nếu mục tiêu của bạn là giảm cân, bạn cần đặc biệt cẩn trọng với xoài chín.

Một quả xoài chín trung bình chứa khoảng 150 - 200 calo. Xoài chín càng ngọt thì lượng đường càng cao. Nếu đang trong lộ trình giảm cân, hãy tạm thời chia tay với những đĩa xoài chín vàng thơm mà thay bằng những lát xoài xanh chứa nhiều chất xơ hơn và lượng đường thấp hơn đáng kể.

Quả bơ

Loại quả này gây gây nhiều tranh cãi nhất khi ứng dụng vào chế độ ăn khoa học. Bơ là siêu thực phẩm chứa nhiều chất béo không bão hòa đơn tốt cho tim mạch và làn da. Tuy nhiên, chính lượng chất béo này khiến bơ trở thành loại quả có mật độ calo cao.

Trong 100 g bơ chín cung cấp khoảng 160 calo. Một quả bơ thông thường có thể chứa tới 300 - 400 calo. Nếu bạn thêm bơ vào salad và vẫn ăn các món đạm khác như bình thường, tổng lượng calo của bữa ăn sẽ tăng lên đáng kể.

Để bơ không trở thành kẻ thù của cân nặng, chỉ nên ăn khoảng 1⁄4 quả bơ mỗi ngày và dùng nó để thay thế hoàn toàn cho các nguồn chất béo khác như dầu mỡ hay bơ thực vật trong bữa ăn.

Chuối chín

Chuối là thực phẩm tuyệt vời cho những người tập luyện thể thao cần năng lượng tức thì. Tuy nhiên, với người muốn giảm cân ít vận động, chuối chín có thể là một gánh nặng.

Một quả chuối cỡ vừa chứa khoảng 100 - 120 calo. Nếu có thói quen ăn 2 đến 3 quả chuối mỗi ngày như một món ăn vặt, đã vô tình nạp thêm một lượng calo bằng cả một bữa ăn chính. Để giảm cân hiệu quả, hãy giới hạn chỉ ăn một quả chuối mỗi ngày và nên ăn vào buổi sáng hoặc trước khi tập luyện.

Các loại trái cây có hàm lượng calo cao.

Trái cây sấy khô

Mứt trái cây, nho khô, chuối sấy, mít sấy hay chà là sấy... là kẻ thù nguy hiểm nhất của cân nặng.

Khi trái cây được sấy khô, nước bị loại bỏ hoàn toàn, khiến lượng đường và calo bị cô đặc lại. Ví dụ, 100 g nho tươi chỉ chứa khoảng 70 calo nhưng 100 g nho khô lại chứa tới 300 calo. Chưa kể, nhiều loại trái cây sấy còn được tẩm thêm đường để tăng hương vị và thời gian bảo quản. Việc nhâm nhi trái cây sấy có thể khiến bạn nạp vào cơ thể hàng ngàn calo mỗi ngày mà dạ dày vẫn không thấy no.

Cách thưởng thức trái cây thông minh cho người giảm cân

Để trái cây thực sự hỗ trợ cho quá trình lấy lại vóc dáng sau Tết, hãy ghi nhớ những nguyên tắc nhỏ nhưng hiệu quả sau.

- Thời điểm ăn trái cây: Nên ăn trái cây trước bữa ăn khoảng 30 phút hoặc dùng làm bữa phụ giữa buổi sáng và buổi chiều. Tránh ăn trái cây ngay sau bữa chính hoặc vào buổi tối trước khi đi ngủ, vì lượng đường dư thừa lúc này sẽ không được tiêu hao và chuyển hóa trực tiếp thành mỡ.

- Ăn nguyên quả thay vì uống nước ép: Khi ăn nguyên quả sẽ nạp được toàn bộ lượng chất xơ giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường. Ngược lại, một ly nước ép thường cần đến 3 - 4 quả trái cây mới đủ, nghĩa là đang nạp một lượng đường đậm đặc mà không có chất xơ bảo vệ.

- Ưu tiên trái cây mọng nước và ít đường: Hãy làm bạn với bưởi, cam, thanh long, táo xanh hoặc ổi. Đây là những loại quả có chỉ số đường huyết thấp, nhiều nước và chất xơ, giúp no lâu và hỗ trợ đốt cháy mỡ thừa hiệu quả. Đặc biệt, bưởi chứa các enzyme giúp phân hủy chất béo rất tốt.

