Hơn 8.300 trẻ sơ sinh chào đời tại các cơ sở y tế trong 4 ngày nghỉ Tết

{title}
{publish}
{head}
Tổng hợp 4 ngày Tết (từ sáng 14/2 đến sáng 18/2, tức từ 28 tháng Chạp đến mùng 2 Tết Bính Ngọ), có 8.358 trẻ sơ sinh chào đời theo hình thức sinh thường và mổ đẻ tại các cơ sở y tế.
Chăm sóc trẻ sơ sinh. (Nguồn: TTXVN)
Theo báo cáo nhanh về công tác y tế dịp Tết của Bộ Y tế gửi Văn phòng Chính phủ ngày 18/2 (tức mùng 2 Tết Bính Ngọ), số liệu tổng hợp từ báo cáo của các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, 34 Sở Y tế các tỉnh, thành phố và y tế ngành trên toàn quốc đến trưa 18/2 ghi nhận 89.006 người bệnh đang điều trị tại các cơ sở y tế.
Trong 24 giờ qua, các cơ sở y tế đã khám, cấp cứu hơn 39.200 lượt bệnh nhân. Các bác sỹ thực hiện hơn 2.200 ca phẫu thuật, trong đó có 407 ca cấp cứu.
Cũng trong 24 giờ qua, có 2.011 trẻ sơ sinh chào đời tại các cơ sở y tế. Tổng hợp 4 ngày Tết (từ sáng 14/2 đến sáng 18/2, tức từ 28 tháng Chạp đến mùng 2 Tết Bính Ngọ), có 8.358 trẻ sơ sinh chào đời theo hình thức sinh thường và mổ đẻ tại các cơ sở y tế.
Tổng lượng máu dự trữ phục vụ công tác điều trị tại các cơ sở y tế đến trưa mùng 2 Tết là 19.857 đơn vị. Trong ngày mùng 1 và mùng 2 Tết, nhiều người dân đã tham gia hiến máu, hiến tiểu cầu tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương.
Theo báo cáo, tổng số lượt khám, cấp cứu tai nạn nghi liên quan đến giao thông là 2.876 người; số lượt người bệnh nghi liên quan đến tai nạn giao thông phải nhập viện điều trị nội trú hoặc theo dõi là 1.189 lượt.
Số trường hợp chuyển viện nghi do tai nạn giao thông là 262 người; tổng hợp 3 ngày nghỉ Tết là 1.253 người. Số tử vong nghi do tai nạn giao thông trong 24 giờ qua là 21 người, trong đó tử vong trước viện 8 người, tử vong tại viện 3 người và tiên lượng tử vong xin về 10 người.
Trong 24 giờ qua, số trường hợp khám, cấp cứu tai nạn nghi do pháo nổ, pháo hoa là 66 trường hợp; tổng hợp 4 ngày là 267 trường hợp. Số nhập viện nghi do pháo nổ, pháo hoa trong 24 giờ qua là 34 trường hợp; tổng hợp 4 ngày nghỉ Tết là 141 trường hợp.
Liên quan đến tình hình dịch bệnh dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, theo báo cáo của các Viện Vệ sinh dịch tễ, Pasteur, Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh/thành phố và Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế, từ 11 giờ 30 ngày 17/2 đến 11 giờ 30 ngày 18/2, sốt xuất huyết ghi nhận 144 trường hợp, không có ca tử vong, giảm 139 trường hợp so với ngày trước đó.
Bệnh tay chân miệng ghi nhận 134 trường hợp, không có ca tử vong, giảm 31 trường hợp so với ngày trước đó.
Bệnh sởi ghi nhận 14 trường hợp, không có ca tử vong, tăng 5 trường hợp so với ngày trước đó.
Các dịch bệnh như bạch hầu, liên cầu lợn không ghi nhận trường hợp mắc. Các bệnh khác ổn định, không ghi nhận ổ dịch tập trung.
Theo Bộ Y tế, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, ngành y tế cơ bản đã chuẩn bị và cung ứng đủ thuốc phục vụ khám, chữa bệnh và phòng, chống dịch bệnh.
Đến 12 giờ ngày 18/2 và trong khoảng thời gian từ ngày 14 đến 18/2, không ghi nhận phản ánh về việc thiếu thuốc trong phòng và điều trị bệnh trên cả nước.
Nguồn vietnam+
Tết mà thiếu các loại hạt thì đúng là mất đi một phần phong vị. Thế nhưng, đây cũng là cái "bẫy calo” tiềm ẩn. Để biến chúng thành đồng minh thay vì kẻ thù của vóc dáng, chị em...
Trong những bữa ăn giàu đạm, chất xơ đóng vai trò then chốt giúp bữa ăn cân bằng, hỗ trợ tiêu hóa, ổn định đường huyết và tốt cho tim mạch...
Việc làm nem (chả giò) vốn tốn nhiều công sức, nên làm nhiều rồi cấp đông là lựa chọn giảm tải ngày Tết. Tuy nhiên, nếu không biết mẹo, nem sau khi rã đông nem rất dễ bị nát,...
Để giữ an toàn thực phẩm Tết, chia nhỏ thức ăn chín cất trong tủ lạnh, hâm đúng lượng dùng và chỉ hâm một lần, bỏ ngay nếu có dấu hiệu hỏng.
Trong những khoảnh khắc vội vã, hối hả và cả những suy tư của lịch trình ngày Tết không thể thiếu những mâm cơm phong phú, đủ đầy của mỗi gia đình. Ớ đó gửi gắm biết bao kỳ...
Bánh chưng, thịt đông và đồ chiên rán là những món ăn ngày Tết chứa nhiều đạm, chất béo, gây áp lực lớn cho hệ tiêu hóa. Để tránh đầy hơi và bảo vệ gan, việc bổ sung các thực...
Mâm cỗ ngày Tết thường rất giàu năng lượng, chất béo và tinh bột. Đây chính là lý do khiến nỗi lo tăng cân luôn thường trực với nhiều người sau mỗi kỳ nghỉ lễ. Vậy làm thế nào...