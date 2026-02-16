Bí quyết ăn bánh chưng không làm tăng đường huyết

Trước món bánh chưng hấp dẫn nhưng chứa nhiều tinh bột và chỉ số đường huyết cao, người bệnh đái tháo đường nên ăn thế nào để không làm tăng đường huyết?

Bánh chưng là món ăn mà người bệnh đái tháo đường cần cân nhắc, đây là một “thử thách” thực sự vì bánh chưng rất giàu tinh bột và có chỉ số đường huyết cao.

Tuy nhiên người bệnh không nhất thiết phải kiêng bánh chưng triệt để. Dưới đây là giải pháp giúp người bệnh đái tháo đường có thể ăn bánh chưng mà vẫn giữ đường huyết ổn định.

1. Ăn bánh chưng bao nhiêu là an toàn?

Theo ThS.BS. Nguyễn Thu Yên, Phụ trách Khoa Dinh dưỡng, BVĐK Đức Giang, bánh chưng, xôi... là những thực phẩm tiêu biểu chứa nhiều tinh bột có chỉ số đường huyết cao làm đường huyết tăng nhanh và nhiều sau khi ăn.

Người bệnh đái tháo đường chỉ nên ăn 1/8 chiếc bánh chưng (lượng tinh bột tương đương với 01 bát cơm tẻ). Nếu đã ăn bánh chưng thì không ăn cơm, xôi, miến hoặc các loại thức ăn chứa bột đường khác.

2. Ăn bánh chưng kết hợp với rau xanh, thịt, cá, trứng

Khi ăn các món giàu tinh bột như bánh chưng mọi người nên bổ sung thực phẩm giàu chất xơ và vitamin để cân đối dinh dưỡng.

BS. Nguyễn Thu Yên lưu ý, khi ăn các món trên cần kết hợp với nhiều rau xanh, thực phẩm giàu protein như: thịt, cá, trứng, các loại đậu đỗ... giúp làm cho tinh bột trong bữa ăn hấp thu chậm hơn và lượng đường trong máu sẽ không bị tăng cao.

3. Ăn rau, thịt trước, ăn bánh chưng sau

Để kìm hãm tốc độ hấp thụ đường vào máu, nên áp dụng thứ tự ăn rau và đạm trước rồi mới đến tinh bột. Thứ tự ăn này không chỉ giúp kiểm soát đường huyết mà còn hỗ trợ giảm cân.

Ăn rau xanh trước: Chất xơ từ rau xanh giúp làm chậm quá trình tiêu hóa tinh bột.

Ăn đạm sau đó: Ăn một ít thịt nạc, cá hoặc trứng để tăng cảm giác no trước khi ăn bánh chưng.

Ăn bánh chưng cuối cùng: Khi bụng đã có rau và đạm, lượng đường từ bánh chưng sẽ đi vào máu từ từ hơn, tránh tăng đường huyết đột ngột.

Không nên ăn bánh chưng rán chứa nhiều dầu mỡ.

4. Những lưu ý khác khi ăn bánh chưng

Không ăn bánh chưng rán: Bánh chưng vốn đã nhiều calo, khi rán sẽ tích thêm rất nhiều dầu mỡ gây đầy bụng và tăng nguy cơ biến chứng tim mạch.

Chưa kể khi ăn bánh chưng rán, vị thơm ngon và giòn tan của nó kích thích vị giác khiến chúng ta ăn nhiều hơn dẫn đến tăng cân và tăng nhanh lượng đường trong máu. Vì vậy tốt nhất người bệnh đái tháo đường không nên ăn.

Hạn chế ăn vào buổi tối: Buổi tối cơ thể ít vận động, ăn nhiều tinh bột đường huyết sẽ duy trì ở mức cao rất nguy hiểm. Hãy ưu tiên ăn vào buổi sáng hoặc trưa.

Tránh bánh chưng nhân nhiều thịt mỡ: Nên chọn miếng bánh có nhiều đậu xanh và thịt nạc hoặc tự gói bánh bằng gạo lứt để tăng hàm lượng chất xơ.

Hạn chế ăn kèm với nhiều dưa hành muối: Dưa hành muối được dùng ăn kèm với bánh chưng để chống ngán. Tuy nhiên món này thường chứa rất nhiều muối có thể làm tăng huyết áp và gây tích nước, không tốt cho người bệnh đái tháo đường có kèm bệnh tim mạch.

Người bệnh đái tháo đường cần chú ý thường xuyên tự kiểm tra theo dõi đường huyết tại nhà. Nếu có dấu hiệu đường huyết tăng bất thường cần đi khám để được bác sĩ hướng dẫn dùng thuốc và điều chỉnh ăn uống phù hợp.

Theo suckhoedoisong.vn