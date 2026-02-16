3 bài tập trong ngày Tết giúp ngủ ngon và làm đẹp da

Hãy tận dụng tối đa thời gian nghỉ ngơi ít ỏi trong dịp nghỉ Tết để thực hiện 3 bài tập nhẹ nhàng trước khi đi ngủ giúp làm dịu hệ thần kinh, thư giãn cơ bắp, thúc đẩy lưu thông máu, ngủ ngon hơn và hỗ trợ làn da tươi tắn.

Ý nghĩa của việc vận động nhẹ trước khi ngủ đối với làm đẹp da

Ngủ ngon giấc chính là khoảng thời gian vàng để cơ thể phục hồi và làn da thực hiện quá trình tái tạo tế bào mạnh mẽ nhất. Một giấc ngủ ngon không chỉ giúp làm đẹp da duy trì vẻ rạng rỡ, ngăn ngừa quầng thâm và mụn ẩn do thức khuya mà còn xua tan mệt mỏi.

Nhiều người lầm tưởng rằng tập luyện trước khi ngủ sẽ gây khó ngủ. Thực tế, nếu thực hiện các động tác mang tính chất giãn cơ và phục hồi, cơ thể sẽ tiết ra endorphin giúp giảm căng thẳng. Đặc biệt, khi các khối cơ được thả lỏng, lưu thông máu dưới da sẽ tăng lên, giúp cung cấp đầy đủ oxy và dưỡng chất cho quá trình tái tạo collagen vào ban đêm.

Kết hợp các bài tập này với một không gian thoáng đãng và mùi hương thảo mộc dịu nhẹ sẽ tạo nên một nghi thức chữa lành hoàn hảo cho cả thân và tâm.

Gác chân lên tường là bài tập nhẹ nhàng nhưng có tác dụng giúp máu từ chân lưu thông ngược về tim và não bộ, làm giảm sưng chân, giúp ngủ ngon.

Bài tập 1: Tư thế gác chân lên tường

Đây được coi là tư thế “thần dược” cho những ai phải di chuyển hoặc đứng lâu để chuẩn bị mâm cỗ Tết. Tư thế này giúp máu từ chân lưu thông ngược về tim và não bộ, làm giảm sưng chân.

- Cách thực hiện: Hãy trải thảm hoặc nằm ngay trên giường, sát cạnh tường. Từ từ đưa hai chân thẳng lên tường sao cho cơ thể tạo thành hình chữ L vuông góc. Hai tay buông dọc theo thân mình hoặc đặt nhẹ lên bụng để cảm nhận nhịp thở. Hãy nhắm mắt lại và giữ tư thế này từ 5 đến 10 phút.

Khi máu lưu thông sẽ giúp nuôi dưỡng các tế bào da, làm giảm tình trạng sưng phù chân. Tư thế này còn giúp đưa cơ thể vào trạng thái nghỉ ngơi sâu, giúp đi vào giấc ngủ nhanh hơn và không bị trằn trọc.

Tư thế em bé là động tác thư giãn tuyệt đối giúp mở rộng phần hông và kéo giãn toàn bộ chiều dài sống lưng.

Bài tập 2: Tư thế em bé

Sau một ngày dài làm việc, dọn dẹp... cột sống và vùng thắt lưng thường bị áp lực nặng nề. Tư thế em bé là động tác thư giãn tuyệt đối giúp mở rộng phần hông và kéo giãn toàn bộ chiều dài sống lưng.

- Cách thực hiện: Bạn quỳ trên thảm hoặc trên giường, hai ngón chân cái chạm vào nhau, ngồi lên gót chân. Mở rộng hai đầu gối sang hai bên. Từ từ cúi gập người về phía trước, trán chạm xuống mặt sàn hoặc gối mềm. Hai tay vươn dài về phía trước hoặc xuôi theo thân mình.

Động tác này giúp giải tỏa những cảm xúc dồn nén và căng thẳng tích tụ trong ngày. Khi tâm trí tĩnh lặng, nồng độ cortisol (hormone gây stress) sẽ giảm xuống. Cortisol thấp chính là điều kiện lý tưởng để làn da tránh được tình trạng viêm nhiễm và lão hóa sớm. Hơi thở sâu trong tư thế này cũng giúp thanh lọc phổi và mang lại làn da hồng hào.

Tư thế nằm vặn mình thư giãn giúp kích thích tiêu hóa sau những bữa cơm Tết giàu đạm.

Bài tập 3: Tư thế nằm vặn mình thư giãn

Vặn mình là động tác massage nội tạng nhẹ nhàng nhất, giúp kích thích tiêu hóa - một yếu tố cực kỳ quan trọng sau những bữa cơm Tết giàu đạm.

- Cách thực hiện: Nằm ngửa trên giường, hai tay dang rộng sang hai bên vai. Co đầu gối phải lại và từ từ hạ đầu gối sang bên trái, mắt nhìn về phía tay phải. Hãy cảm nhận sự vặn xoắn nhẹ nhàng ở vùng bụng và thắt lưng. Giữ trong 10 nhịp thở sâu rồi đổi bên.

Bài tập này giúp hỗ trợ gan và thận đào thải độc tố từ thực phẩm và rượu bia hiệu quả hơn. Một hệ tiêu hóa sạch sẽ là nền tảng cho một làn da không mụn và không xỉn màu. Ngoài ra, việc giải phóng sự căng cứng ở cột sống giúp bạn cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng, từ đó giấc ngủ sẽ sâu và không bị gián đoạn.

Những lưu ý để tối ưu hóa hiệu quả tái tạo da

Tập luyện chỉ là khởi đầu, để làn da thực sự được “thay áo mới” vào sáng hôm sau, cần lưu ý:

- Làm sạch da tuyệt đối trước khi tập: Hãy thực hiện bước làm sạch kép và xông hơi thảo mộc nếu có thể. Tuyệt đối không để lớp trang điểm còn sót lại trên da khi tập luyện và đi ngủ, vì mồ hôi và hơi nóng có thể làm độc tố thấm ngược vào lỗ chân lông.

- Sử dụng kem dưỡng phục hồi: Sau khi tập xong, hãy thoa một lớp kem dưỡng chứa các hoạt chất như hyaluronic acid hoặc ceramides. Khi máu đang lưu thông tốt sau bài tập, da sẽ hấp thụ các dưỡng chất này hiệu quả gấp nhiều lần.

- Tránh các thiết bị điện tử: Sau khi thực hiện 3 bài tập này, hãy đặt điện thoại, máy tính sang một bên. Ánh sáng xanh từ màn hình sẽ ức chế melatonin, làm mất đi hiệu quả của quá trình hồi phục mà bài tập vừa mang lại. Hãy để tâm trí trôi vào giấc ngủ cùng với một bản nhạc thiền nhẹ nhàng.

Dành ra 15 - 20 phút mỗi tối để thực hiện 3 bài tập này chính là sự đầu tư tinh tế cho nhan sắc và sức khỏe trong những ngày Tết. Khi ngủ ngon, mỗi tế bào da sẽ được tái tạo mạnh mẽ, giúp bạn thức dậy với một diện mạo rạng rỡ, đôi mắt tinh anh và nguồn năng lượng dồi dào.

Theo suckhoedoisong.vn